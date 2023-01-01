بقوة متقاربة وفارق 70 ألف جنيه.. "إم جي One" في مواجهة "بايك X55"



إم جي One إم جي One

في مطلع شهر أغسطس الجاري انضمت سيارة جديدة لتشكيلة السيارات متعددة الاستخدامات في السوق المصري وهي السيارة "إم جي One"، والتي تنتمي تحديدًا لتصنيف الكروس أوفر SUV المدمجة. وتحت سقف هذا التصنيف تنتمي العديد من الطرازات الأخرى التي تعتبر منافِسة للوافدة الجديدة، اخترنا منها اليوم السيارة "بايك X55".

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تعتبر X55 هي الأخرى حديثة العهد بالسوق المصري حيث تم تدشينها في أواخر شهر مايو الماضي بعد انتقال علامة "بايك" إلى وكيلها الجديد شركة "الكان أوتو".. وفيما يلي مقارنة بين (الفئة الثانية) لكل من السيارتين الجديدتين بفارق 70,100 جنيه، وذلك بعد رفع أسعار "إم جي ون" بالأمس والتي مر على طرحها أسبوع ونصف تقريبًا!الأسعار والفئات•تنطلق "MG One" في فئتين ويقدر سعر الفئة الثانية Luxury بنحو 1,420,000 جنيه.•في المقابل تتوفر "Baic X55" في ثلاث فئات، ويقدر سعر الفئة الثانية Luxury بنحو 1,349,900 جنيه.منظومة القوة•تعتمد "إم جي ون" على محرك رباعي الاسطوانات سعته اللترية 1.5 لترًا ومتصل بشاحن تيربو، بحيث يمكنه توليد قوة 181 حصان وأقصى عزم دوران 285 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة CVT لتتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 8.8 ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 195 كم/س.havalAlmasria•بينما تعتمد "بايك X55" على محرك سعته 1.5 لترًا متصل بشاحن تيربو قادر على توليد قوة 185 حصان مع أقصى عزم دوران 305 نيوتن متر، وتنتقل قوة المحرك للعجلات الأمامية عبر ناقل حركة مزدوج القابض DCT من 7 سرعات.تجهيزات السلامةتتطابق بعض تجهيزات السلامة وأنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة في السيارتين بوجود أنظمة مثل:•نظام فرامل مانع للانغلاق ABS•توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD•فرامل يد كهربائية + خاصية التعليق التلقائي Auto Hold•برنامج ثبات إلكتروني ESP•نظام تحكم عند نزول منحدر HDC•نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS•مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة Engine Immobilizerالتصميم الخارجيتتوفر "إم جي One" في ستة ألوان خارجية هم (الأبيض والأسود والرمادي والأحمر والأزرق والبرتقالي).. بينما تتوفر منافستها في خمسة ألوان هم (الأبيض والأصفر والأحمر ودرجتين من الرمادي).•إم جي ون (الفئة الثانية)مصابيح أمامية LED، ضبط زاوية الإضاءة كهربائيًا، تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك، إضاءة نهارية LED، مصابيح خلفية LED، ضبط وطي مرايا الأبواب كهربائيًا + خاصية تسخين، قضبان سقف، سبويلر خلفي، جنوط مقاس 19 بوصة، طلاء خارجي ثنائي اللون (السقف ومرايا الأبواب لون أسود).•بايك X55 (الفئة الثانية)مصابيح أمامية LED، إضاءة أمامية أوتوماتيك، إضاءة نهارية LED، حساس مطر، ضبط مرايا الأبواب كهربائيًا + خاصية تسخين، عوارض تحميل فوق السقف، مصابيح خلفية LED، مصباح فرامل الطوارئ ESS، جنوط مقاس 18 بوصة، غطاء محرك السيارة، غطاء أسفل حجرة المحرك.التجهيزات الداخليةوتستمر نفس الاختلافات في المقصورة الداخلية لتتنافس كل منهما على تقديم أفضل وسائل الراحة والرفاهية مع تجربة قيادة مريحة.•إم جي ون (الفئة الثانية)تشغيل المحرك عن بعد، مفتاح ذكي لدخول السيارة، زر تشغيل/إيقاف المحرك، تكييف أوتوماتيك ثنائي التوزيع، فتحات تكييف خلفية، مرآة داخلية بخاصية التعتيم التلقائي، إضاءة محيطة متعددة الألوان، سقف بانوراما قابل للضبط، فرش المقاعد (جلد)، ضبط مقعد السائق كهربائيًا في 6 اتجاهات، ضبط مقعد الراكب الأمامي يدويًا في 4 اتجاهات، طي المقاعد الخلفية 60/40، مساند ذراع أمامية وخلفية، حامل أكواب في الأمام والخلف..عجلة قيادة متعددة الوظائف ومكسوة بالجلد، ناقل حركة إلكتروني، شاشة ثلاثية مقاسها 30 بوصة، شاشة لمس مقاس 10.25 بوصة للترفيه وعرض البيانات تدعم توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، شاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة، عدد 4 فتحات USB، شاحن لاسلكي للهواتف.•بايك X55 (الفئة الثانية)مفتاح ذكي لدخول السيارة، مفاتيح عن بعد، زر تشغيل/إيقاف المحرك، تكييف أوتوماتيك ثنائي التوزيع، فتحات تكييف خلفية، نظام تنقية الهواء PM25 عنصر تنقية CN95، مرآة داخلية مضادة للوهج بدون إطار، إضاءة داخلية محيطة متعددة الألوان، نوافذ كهربائية، فتحة سقف بانوراما، زجاج السيارة ونوافذها من الزجاج الأخضر المقاوم لأشعة الشمس فوق البنفسجية، فرش المقاعد (جلد صناعي PU)، ضبط مقعد السائق (كهربائيًا) في 6 اتجاهات، ضبط مقعد الراكب الأمامي (يدويًا) في 4 اتجاهات، درج تبريد في مسند الذراع الوسطي، مسند ذراع خلفي في الوسط مع حامل أكواب..عجلة القيادة متعددة الوظائف مصنوعة من المايكروفايبر، ناقل الحركة الإلكتروني، تنبيه لتغيير وضع النقلة M، باور ستيرنج كهربي (نمطين)، أنظمة القيادة (Smart/ Comfort/ Sport/ ECO)، شاشة عدادات LCD مقاس 10 بوصة، شاشة تحكم مركزية مقاس 10 بوصة، اتصال لاسلكي بالهاتف، واي فاي، بلوتوث، راديو، نظام صوت مكون من 8 سماعات، فتحات USB أمامية وخلفية، منفذ شحن 12 فولت، منفذ شحن 12 فولت بالشنطة الخلفية، ستارة للشنطة.