بقعة شمسية ضخمة تواجه كوكبنا

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توجد الآن عصر الأربعاء 8 مايو 2024 بقعة شمسية كبيرة تواجه الكرة الأرضية وهي واحدة من أكبر البقع التي ظهرت حتى الان خلال الدورة الشمسية الحالية وهي تمتلك مجال مغناطيسي يحوي طاقة كافية لاحدث توهجات كبيرة.



البقعة الشمسية أعرض من الأرض بحوالي 10 مرات وتقترب لتكون بحجم بقعة "حادثة كارينغتون" لذلك فهي كبيرة كفاية لرؤيتها بدون تكبير باستخدام نظارات الكسوف وليس بالعين المجردة.



الدورة الشمسية 25 بدأت في النصف الثاني من العام 2020 ولوحظ خلال الأشهر الماضية زيادة في النشاط على الشمس بشكل مطرد وهناك اعتقاد بأنها ستكسر ضعف النشاط الشمسي الذي رصد خلال الدورات الأربع الماضية.. هذا ويتوقع أن تصل الدورة الشمسية 25 ذروة نشاطها هذا العام 2024 أو 2025.