بقدرات جبارة.. Xiaomi تفاجئ مستخدميها بكاميرا Xiaomi 15 Pro

كشفت تسريبات مواصفات وقدرات هاتف Xiaomi 15 Pro الرائد والذي تستعد لإطلاقه شركة شاومي الصينية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتميز الهاتف بكاميرا فائقة الدقة.
وسيحصل هاتف شاومي Xiaomi 15 Pro بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، لكنها ستكون مختلفة في الكاميرا الرئيسية والمقربة.
وستنتقل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى مستشعر OmniVision من النوع 1 بوصة – OV50K – وهو تحسن ملحوظ مقارنة بمستشعر OVX9000 الذي جاء مع سابقه Xiaomi 14 Pro.
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