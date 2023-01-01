بقدرات جبارة.. Xiaomi تفاجئ مستخدميها بكاميرا Xiaomi 15 Pro

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صورة الخبر: Xiaomi 15 Pro
Xiaomi 15 Pro

كشفت تسريبات مواصفات وقدرات هاتف Xiaomi 15 Pro الرائد والذي تستعد لإطلاقه شركة شاومي الصينية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتميز الهاتف بكاميرا فائقة الدقة.

وسيحصل هاتف شاومي Xiaomi 15 Pro بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، لكنها ستكون مختلفة في الكاميرا الرئيسية والمقربة.

وستنتقل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى مستشعر OmniVision من النوع 1 بوصة – OV50K – وهو تحسن ملحوظ مقارنة بمستشعر OVX9000 الذي جاء مع سابقه Xiaomi 14 Pro.

سيتم تشغيل كاميرا التصوير المقربة بمستشعر من سوني Sony IMX882، وهو تطور كبير انتقالًا من مستشعر سامسونج Samsung ISOCELL JN1 القديم.



ويعد مستشعر التصوير Sony مقاس 1/1.95 بوصة في هاتف Xiaomi 15 Pro أكبر بكثير من مستشعر Samsung مقاس 1/2.76 بوصة.

كما سيحصل هاتف Xiaomi 15 Pro على معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 4 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعد أقوى معالجات العام لهواتف الأندرويد مع أداء قوي وسريع.



المصدر: صدى البلد

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