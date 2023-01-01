بفضل شرائح الذكاء الاصطناعي مبيعات شركة TSMC ترتفع 40%

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تجاوزت مبيعات شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company، المعروفة باسم TSMC، التوقعات خلال الربع الثاني من العام بفضل الطلب المتزايد على شرائح الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل زيادة الاستثمار في مراكز البيانات عالميًا.



أعلنت الشركة عن إيرادات يونيو بلغت 207.9 مليار دولار تايواني. تعتبر TSMC المورد الوحيد لأحدث شرائحها لشركتي NVIDIA وApple. بلغ معدل النمو في الربع الثاني 40%، وصل إلى 673.5 مليار دولار تايواني، مقارنةً بتوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 35.5%.



تدفق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وذلك تأتي أرقام المبيعات التي أُعلنت يوم الأربعاء بعد أيام من تحقيق الشركة لقيمة سوقية قدرها تريليون دولار بفضل تدفق الاستثمارات في مراكز البيانات والأجهزة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تعتبر الشركة أيضًا أكبر منتج للشرائح حسب الطلب في العالم.

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تتسابق الشركات حول العالم لشراء تقنيات متطورة مثل شرائح NVIDIA لبناء البنية التحتية التي تدعم الذكاء الاصطناعي. وهذا دفع وسطاء Wall Street إلى رفع أهداف الأسعار لـ TSMC، مشيرين إلى إمكانية زيادة أسعار منتجاتها في عام 2025 لتعزيز الأرباح بشكل أكبر.شركتا Apple وNvidia هما أكبر عملاء لشركة TSMC. ساعدت طلبات شرائح الذكاء الاصطناعي في تعويض ضعف مبيعات الهواتف الذكية، التي بدأت للتو في الانتعاش. تظل Apple أكبر عميل لشركة TSMC، التي مقرها في Hsinchu.في سياق متصل، تقييمات القيمة تقيد التفاؤل تجاه Nvidia، الشركة المفضلة لمستثمري الذكاء الاصطناعي. قام محلل في New Street Research بتخفيض تصنيف الأسهم في وقت سابق هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنها "وصلت إلى أقصى تصنيف".من الجدير بالذكر أن أسهم TSMC - جنبًا إلى جنب مع أسهم شركات أخرى متعلقة بالذكاء الاصطناعي في تايوان - ساعدت في رفع مؤشر TAEX القياسي بأكثر من 40% خلال الـ 12 شهرًا الماضية.