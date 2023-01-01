بفضل شرائح الذكاء الاصطناعي مبيعات شركة TSMC ترتفع 40%

تجاوزت مبيعات شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company، المعروفة باسم TSMC، التوقعات خلال الربع الثاني من العام بفضل الطلب المتزايد على شرائح الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل زيادة الاستثمار في مراكز البيانات عالميًا.
أعلنت الشركة عن إيرادات يونيو بلغت 207.9 مليار دولار تايواني. تعتبر TSMC المورد الوحيد لأحدث شرائحها لشركتي NVIDIA وApple. بلغ معدل النمو في الربع الثاني 40%، وصل إلى 673.5 مليار دولار تايواني، مقارنةً بتوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 35.5%.
تدفق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وذلك تأتي أرقام المبيعات التي أُعلنت يوم الأربعاء بعد أيام من تحقيق الشركة لقيمة سوقية قدرها تريليون دولار بفضل تدفق الاستثمارات في مراكز البيانات والأجهزة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تعتبر الشركة أيضًا أكبر منتج للشرائح حسب الطلب في العالم.
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