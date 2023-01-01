بـ9 آلاف جنيه.. Hono تطلق موبايل شبابي جديد شبيه الآيفون



Honor X60i Honor X60i

أطلقت شركة هونر Honor الصينية، هاتفا ذكيا جديدا في الصين تحت اسم Honor X60i، والذي يتميز بتصميم أنيق شبيه بهواتف آيفون، ومواصفات قوية بما في ذلك بطارية كبيرة وشاشة أفضل مزودة بكبسولة ذكية.

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سعر ومواصفات هونر Honor X60iوبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف هونر الجديد Honor X60i، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 2000 شمعة.وتتميز شاشة الهاتف بماسح ضوئي مدمج أسفلها لبصمات الأصابع، كما يوجد فتحة على شكل حبة مع حواف متناظرة من جميع الجوانب، تعمل بشكل مشابه للجزيرة الديناميكية Dynamic Island الموجودة في هواتف آيفون، من خلال عرض الإشعارات والمزيد، يحتوي الجهاز على وحدة كاميرا مربعة على اللوحة الخلفية بمظهر رقيق يشبه إلى حد كبير هواتف آيفون، وهو مقاوم للغبار والماء بشهادة IP64.يتمتع هاتف هونر Honor X60i، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويتميز الهاتف بدعم ميزة إزالة الصور بالذكاء الاصطناعي AI Eliminating التي تزيل أي كائنات غير مرغوب فيها من الصور.يتم تشغيل هاتف هونر Honor X60i، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6080، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية كبيرة بسعة 256 أو 512 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.يحتوي هاتف هونر Honor X60i، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 35 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MagicOS 8، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.ويتوفر هاتف هونر الجديد Honor X60i، للبيع في الصين باللون البنفسجي والأزرق والأبيض والأسود، مقابل سعر يبدأ من 193 دولار(أي ما يعادل 9314 جنيها مصريا)، لإصدار الأساسي بسعة 8 + 256 جيجابايت.