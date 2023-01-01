بعض الجروح لا تشفى.. آثار خفية لإهمال الطفولة

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ينشغل الآباء بأعمالهم، ويعتمدون فقط على المربيين لرعاية أطفالهم، مما يخلق فجوة عاطفية كبيرة بين الجيلين، دون الانتباه بأن حب الطفل لأبويه أكثر أهمية من هذه الأشياء الدنيوية.



من خلال هذه المقالة، يمكنك التعرف على ما هو الإهمال العاطفي في مرحلة الطفولة، وآثاره على الطفل عندما لا يحصل على ما يكفي من الحب، وفقا wellbeingscounselling.



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-آثار قصيرة المدى لإهمال الطفولة

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الارتباك العاطفيقد يواجه الطفل صعوبة في فهم ومعالجة مشاعره.عدم الأمانيمكن أن يؤدي غياب الدعم العاطفي المستمر إلى عدم الأمان والشك في الذات لدى الطفل.الإنسحاب الاجتماعيقد يصبح الطفل الذي يعاني من الإهمال العاطفي منعزلاً أو منفصلاً عن أقرانه، ويكافح من أجل تكوين روابط ذات معنى.ضعف مهارات التأقلمقد يطور الطفل آليات تأقلم غير صحية للتعامل مع الاضطراب العاطفي، مثل التصرف بشكل غير لائق.الصعوبة في الدراسة :يمكن أن يؤثر الإهمال العاطفي على تركيز الطفل وتحفيزه، مما قد يؤدي إلى صراعات أكاديمية أو مشكلات سلوكية في الفصل الدراسي.-آثار طويلة المدى للإهمال العاطفي في مرحلة البلوغتدني احترام الذاتيمكن أن يؤدي الإهمال العاطفي لفترة طويلة إلى مشاعر مستمرة بالنقص وصورة ذاتية سلبية، مما يؤثر على جوانب مختلفة من حياة الفرد.مشكلات الثقةقد يواجه الأطفال الذين عانوا من الإهمال العاطفي صعوبة في الثقة بالآخرين وتكوين ارتباطات آمنة في العلاقات.خلل التنظيم العاطفييمكن أن يؤدي الافتقار إلى التوجيه العاطفي أثناء مرحلة الطفولة إلى تحديات في مرحلة البلوغ في تحديد العواطف والتعبير عنها وإدارتها.مخاوف الصحة العقليةيمكن أن يساهم الإهمال العاطفي في مشاكل الصحة العقلية طويلة المدى، مثل القلق أو الاكتئاب أو اضطرابات تعاطي المخدرات أو اضطرابات المزاج الأخرى.صعوبة في الحفاظ على العلاقاتقد يواجه الأفراد المتأثرون صعوبة في الحفاظ على علاقاتهم، مما يعيق قدرتهم على التواصل بعمق مع الآخرين.