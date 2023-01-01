بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي .. إجراء انتخابات رئاسية في أيران خلال 50 يوما



الرئيس إبراهيم رئيسي الرئيس إبراهيم رئيسي





قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الاثنين للتلفزيون الرسمي الإيراني، إنه وفقا للقانون وبموافقة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يتولى النائب الأول للرئيس مسؤوليات الرئاسة.



وأضاف أنه سيتم تشكيل مجلس ويكلّف بتوفير ظروف انتخاب رئيس الجمهورية خلال 50 يومًا على الأكثر.

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وأكد أن ملء الشغور الرئاسي سيجري وفقًا للدستور من دون خلل.وأعلنت إيران، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، بعد مرور نحو 12 ساعة على تحطم المروحية التي كانت تقلهم في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان، بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.ونعت كل من الرئاسة والحكومة الإيرانية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في تحطم الطائرة.وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فجميع من كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم وهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وآية الله الهاشم إمام جمعة تبريز، ومالك رحمتي حاكم أذربيجان الشرقية، وسردار سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وقوة من فيلق أنصار المهدي، وطيار، ومساعد الطيار، ومسؤول فني من بين ركاب هذه الرحلة.