بعد نشر امتحان اللغة الإنجليزية .. تعليم المنوفية تحيل واقعة للتحقيق

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تعليم المنوفية


أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، نشر صورة امتحان اللغة الإنجليزية لطلبة الشهادة الإعدادية في المنوفية بسبب محاولة غش في تمام الساعة التاسعة ودقيقتين، وتم رصدها من إدارة أشمون التعليمية.

وقرر محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، إحالة الموضوع للشئون القانونية لإعمال شئونها .

وأكد أنه لا تهاون مع المقصرين الذين يتسببون في حالة من القلق عند الطلاب .

وكان إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استبعاد أمس رئيس لجنة بإدارة قويسنا التعليمية والمراقب الأول والموجه المتابع بذات اللجنة بعد واقعة تداول أسئلة مادة اللغة العربية بامتحان الشهادة الإعدادية.

كما قرر المحافظ حرمانهم بشكل نهائي من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع توقيع الجزاء عليهم بخصم خمسة عشر يوما من راتبهم.

المصدر: elbalad

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