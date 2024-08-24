بعد قرار «مصر» و «الأهلي» .. الآن رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى للمعاملات اليومية



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يتسائل الكثير من عملاء البنوك عن رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM، عقب قرار بنكي الأهلي ومصر بزيادة حدود الصرف على بطاقات الائتمان الخاصة به بالعملة الأجنبية خارج مصر.

قد يعجبك أيضا...

رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبيةورفع بنكي مصر والأهلي حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية، لتصل أعلى شريحة إلى 300 ألف جنيه، كما رفع حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية بدون سفر لتصل أعلى شريحة إلى 100 ألف جنيه، إضافة لزيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدًا لعملائه المسافرين لتصل إلى 5 آلاف دولار وذلك وفقًا لشرائح العملاء.رسوم السحب من ماكينات الصرف الألى - صورة أرشيفيةرسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآليوتختلف رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لغير عملاء البنك من بنك إلى آخر كما يلي:رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لـ بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 5 جنيهات.رسوم السحب من ماكينات ATM بنك الاستثمار العربي 3 جنيهات.رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي بنك كريدي أجريكول 6 جنيهات.رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM بنك أبوظبي الأول 5 جنيهات.عمولة السحب النقدي من ماكينات ATM بنك التعمير والإسكان 5 جنيهات.رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي البنك التجاري الدولي 7 جنيهات.رسوم السحب من ماكينات ATM بنك القاهرة تبلغ 5 جنيهات.رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي بنك مصر 5 جنيهات.رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM البنك الأهلي المصري 5 جنيهات.الحد الأقصى للمعاملات اليوميةوتتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.الحد الأقصى للسحب اليومي من ATMويصل الحد الأقصى للسحب اليومي بالنسبة لماكينات الصراف الآلي أو ATM هو 30 ألف جنيه مصري، بعد قرار المركزي الأخير.حد السحب اليومي في البنوكوقرر البنك المركزي في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًارسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATMوتختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM لغير عملاء البنك من بنك إلى آخر، وتأتي عمولة السحب من مختلف البنوك كما يلي:رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 3 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الاستثمار العربي 2 جنيه.رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك كريدي أجريكول جنيهان.رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي الأول 3 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الكويت الوطني 4 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك أبوظبي التجاري 3 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك الإمارات دبي الوطني جنيهان.رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الإسكندرية 3 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك فيصل الإسلامي 3 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك HSBC مجانًا.عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك ناصر الاجتماعي جنيه واحد.عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك QNB تبلغ جنيهين.عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي البنك العربي الإفريقي الدولي 3 جنيهات.عمولة الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك التعمير والإسكان مجانًا.رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي البنك التجاري الدولي 3 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك القاهرة تبلغ 5 جنيهات.رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي بنك مصر جنيهان.رسوم الاستعلام عن الرصيد النقدي من ماكينات ATM البنك الأهلي المصري 1.5 جنيه.