بعد ضرب مواقع إيرانية وسورية .. مصر تصدر بيانا



ضرب مواقع إيرانية وسورية ضرب مواقع إيرانية وسورية

أصدرت مصر بيانا جددت فيه الإعراب عن قلقها البالغ تجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلى المتبادل، محذرة من عواقب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.



وأعربت مصر في بيان صادر عن الخارجية عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على أثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع في ايران وسوريا.



وطالبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة، وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها.

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وأكدت مصر على أنها سوف تستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجاري.وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت أن الجيش الإسرائيلي قصف اليوم مواقع في إيران فيما نفى مسؤولون إيرانيون أي هجوم وأكدوا أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.كما أفادت وسائل إعلام أن إسرائيل شنت غارات على جنوب سوريا تزامنا مع أنباء عن هجوم نفذته على أهداف في إيران.