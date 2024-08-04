بعد تراجعه 60 قرشاً| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بيع وشراء بالبنوك



الدولار الدولار

يبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم في البنوك ، والذي شهد تراجعا كبيرا أمام الجنيه، وفق آخر تحديث بما يعادل نحو 60 قرشا تقريبا، بعدما سجل نحو 49.45 جنيه الأربعاء، ليهبط اليوم إلى 48.84 جنيه.

قد يعجبك أيضا...

سعر الدولار اليوم في البنوكسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري اليوم 48.76 جنيه للشراء و48.86 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.76 جنيه للشراء، 48.86 جنيه للبيع.بيان البنك المركزينفى البنك المركزي المصري، قبل ساعات ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.وأضاف انه وجب التأكيد على أن البنك المركزي قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك.وتابع انه بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.سعر الدولار اليوم في السوق الموازيةيهتم البعض بالبحث عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، عبر محرك جوجل، ولكن هو نفس السعر المعلن من البنوك ، حيث انهارت السوق السوداء بعد قرار من البنك المركزي مطلع شهر مارس الماضي، بتوحيد سعر الصرف بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، وأصبح الدولار متوفرا في الجهاز المصرفي لكل من يطلبه، ومتاح لكل من يريد أن يورده للبنك بسعر مناسب.ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبيةيأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية والذي سجل 46.489 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2024، مقارنة بنحو 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 بارتفاع قدره نحو 105 ملايين دولار.سعر الدولار البنك المركزيسعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:1 دولار = 48.73 جنيه للشراء.1 دولار = 48.86 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومييبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، ويعتبر هاما بالنسبة للملايين، وخاصة أصحاب الأعمال ومنهم التجار ورجال الأعمال والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديث.سعر الدولار البنك الأهلي المصريسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:1 دولار= 48.74 جنيه للشراء.1 دولار= 48.84 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم بنك مصروعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:1 دولار = 48.74 جنيه للشراء.1 دولار = 48.84 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدوليوعن سعر الورقة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:1 دولار= 48.74 جنيه للشراء.1 دولار= 48.84 جنيها للبيع.سعر الدولار اليوم في بنك القاهرةوعن سعر الورقة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، فجاء كالتالي:1 دولار= 48.74 جنيه للشراء.1 دولار= 48.84 جنيها للبيع.14 مليار دولاروكان مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي، كشف عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق