بعد تخفيض أسعارها خلال يوليو.. المواصفات التفصيلية لـسياره "أوبل موكا" في السوق المصري



أوبل موكا أوبل موكا

مع بداية شهر يوليو الجاري، أعلنت شركة المنصور للسيارات -وكيل علامة "أوبل Opel" في السوق المصري عن تخفيضات على أسعار سياراتها بالسوق المصري بمناسبة مرور 125 عامًا على إنتاج أول سيارة "أوبل" في العالم.. وتضمنت تلك التخفيضات الكروس أوفر SUV الصغيرة المدمجة "موكا Mokka" والتي تراجعت بقيمة 200 ألف جنيه عن الأسعار السابقة، حيث أصبحت الفئة الوحيدة المتاحة منها GS line بسعر 1,549,990 جنيه والتي نستعرض مواصفاتها التفصيلية في السطور التالية..

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منظومة القوةتعتمد الكروس أوفر SUV الصغيرة المدمجة "موكا" على محرك ثلاثي الاسطوانات سعته 1.2 لترًا متصل بشاحن تيربو لتصل إجمالي القوة الحصانية إلى 130 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك بـ 8 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 9.2 ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 207 كم/س، ويقدر معدل استهلاكها للوقود بحوالي 5.9 لتر لكل 100 كم..أنظمة السلامة والأمان• 8 وسائد هوائية•فرامل مانعة للانغلاق ABS•توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD•برنامج ثبات إلكتروني ESP•فرامل يد كهربائية EPB• نظام تحكم في الجر TC•حساسات ركن خلفية• مثبت ومحدد سرعة•كاميرا خلفية بانوراما•نظام التعرف على إشارات المرور•نظام التعرف على السرعة المحددة و التوصية•نظام تنبيه السائق•نظام تحذير عند الخروج عن الحارة المرورية• باور ستيرنج الكتروني حساس للسرعة•تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX•نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMSالتجهيزات الخارجيةتتوفر أوبل "موكا" في 6 ألوان خارجية هم (الأبيض، الأسود، الرمادي، الأزرق، الأحمر، الأخضر).وتتضمن التجهيزات الخارجية للسيارة: (مصابيح أمامية LED - إضاءة نهارية LED - مصابيح ضباب أمامية LED - مصابيح خلفية LED - مصابيح ضباب خلفية - حساسات إضاءة ومطر - مرايا الأبواب بأغطية سوداء - جنوط رياضية مقاس 18 بوصة - سقف باللون الأسود - زجاج خلفي وجانبي معتم للخصوصية - تطعيمات باللون الأحمر محيطة بالنوافذ (غير متاحة للون الهيكل الأحمر والأخضر) - مساحات للزجاج الخلفي).التجهيزات الداخليةوتتضمن التجهيزات الداخلية: عجلة قيادة مكسوة بالجلد قابلة للضبط والتعديل - شاشة عدادات مقاس 12 بوصة + خاصية تغير النمط - شاشة للترفيه وعرض البيانات مقاس 10 بوصة تعمل باللمس- الاتصال بتطبيقات Apple Car Play و Android Auto - نظام التعرف على الصوت - تكييف أوتوماتيك - نظام صوت مكون من 6 سماعات - إضاءة محيطية - 3 منافذ USB - بدالات رياضية لنقل السرعات - نظام متطور للتحكم في ناقل السرعة - 3 أنظمة قيادة (اقتصادي، عادي، رياضي) -شحن لاسلكي للهواتف الذكية..فرش من القماش والجلد مطعم بخطوط حمراء - تطعيمات باللون الأحمر للوحة القيادة (غير متاحة للون الهيكل الأحمر والأخضر) - دواسات رياضية من الكروم -تصميم GS الاسود الداخلي - سقف داخلي و شماسات باللون الاسود مزودة بإضاءة LED - مرايا داخلية ذاتية التعتيم - إمكانية تعديل مقعد السائق والراكب الأمامي في 6 اتجاهات - فتح الأبواب باللمس - مفتاح ذكي للتشغيل - فتح وغلق النوافذ بضغطة زر واحدة - فتح النوافذ بالريموت - مسند ذراع أمامي متحرك.