بعد انطلاقها في مصر.. أهم المعلومات عن Mercedes SL الجديدة



Mercedes SL Mercedes SL

طرحت مرسيدس بنز إيجيبت الجيل السابع من SL الرودستر بشكل رسمي، المقدم كأحد طرازات AMG الرياضية بأحدث ما توصلت له الشركة من تقنيات في البناء وتطوير المحركات وتعزيز الانسيابية.



يعود تاريخ مرسيدس SL نحو 70 عامًا حيث قدمت 300SL أول مرة في 1954 كنسخة للطريق من W198 المخصصة للسباقات، تميزت حينها بأبواب جالوينج التي تفتح للأعلى، ثم في 1957 قدمت الرودستر ذات السقف المكشوف، وفي الجيل السابع تتوفر SL حصرياً بالسقف القماشي القابل للكشف.



في السطور التالية نعرفك بأهم المعلومات عن مرسيدس SL الجديدة بعد طرحا محلياً.

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تحتفظ بالـV8تأتي السيارة لمصر بفئة SL55 الحاصلة على محرك 4000 سي سي من ثمانية اسطوانات مع تربو مزدوج للانطلاق بقوة 469 حصان وعزم 700 نيوتن.متر مع ناقل حركة ثنائي التعشيق تسعة سرعات ونظام الدفع الرباعي 4MATIC للانطلاق من الصفر إلى 100 كم/س في 3.9 ثواني والوصول لسرعة قصوى 295 كم/س.هندسة ذكيةاهتمت مرسيدس بخفض وزن SL الجديدة قدر الإمكان لذلك صنعت الهيكل بالكامل من الألمنيوم والنتيجة أن وزنه وحده 270 فقط، لكن من جانب أخر زادت الصلابة بنسب ملحوظة عن الجيل السابق لتعزيز الأمان ومتعة القيادة أيضاً، فمع مركز الجاذبية المنخفض تستهدف مرسيدس توفير تجربة توجيه تليق بإسم AMG، حادة ودقيقة ومنخفضة التمايل.يساعد على ذلك بشكل كبير نظام التعليق، SL الجديدة هي أول AMG مزودة بتعليق أمامي من خمسة وصلات، تحتوي أيضاً على عمود عرضي لمقاومة التمايل، إضافةً لنظام التوجيه الرباعي الذي يوجه العجلات الخلفية عكس الأمامية على السرعات المنخفضة تحت 100 كم/س، أو في تفس الاتجاه عند تخطي هذه السرعة.انسيابية فائقةتحصل مرسيدس SL55 الجديدة على تجهيز AIRPANEL المكون من وحدتين قابلتين للفتح والغلق، واحدة أفقية والأخرى رأسية، في أغلب الوقت يتم غلقهم لخفض مقاومة الهواء وتحسين الانسيابية لكن عند الوصول لدرجات حرارة عالية يتم فتحهم لتبريد المكونات الداخلية.تأتي SL أيضاً بجناح خلفي متحرك يفتح عند الوصول لـ80 كم/س في خمسة وضعيات حسب ظروف ووضعية القيادة لتحسين الثبات وخفض السحب.مقصورة متطورة تحافظ على الراحةتحصل مرسيدس SL بالطبع على نظام MBUX المعلوماتي الذي يعمل هنا عن طريق شاشة طولية 11.9 بوصة يمكن التحكم في زاوية ميلها لتجنب أشعة الشمس وتوفير أفضل سطوع، مع عدادات رقمية 12.3 بوصة ووحدة Head up Display لعرض البيانات على الزجاج، ونظام صوتي برمستر ثلاثي الأبعاد.تأتي المقاعد أيضاً بتدليك وتهوية وتسخين، وتحيطك إضاءة متعددة الألوان في الأبواب والمقطع الأمامي، يتم التحكم في جميع هذه العوامل ضمن خاصية energizing package التي تتيح عدة وضعيات تضبطها حسب حالتك، على سبيل المثال إذا كنت تشعر بالإجهاد تعمل إحدى الوضعيات لتغيير الإضاءة وتهوية المقاعد لتعزيز تركيزك.ورغم أنها رودستر، تتوفر مرسسيدس SL بمقاعد خلفية.