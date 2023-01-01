بعد التعادل .. مدافع الترجي : حظوظ الترجي أكبر من الأهلي في لقاء القاهرة



الأهلي والترجي الأهلي والترجي





يرى ياسين مرياح مدافع الترجي أن فريقه صاحب الحظوظ الأكبر في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.



وقال مرياح عبر قناة بي إن سبورتس: "النهائي يلعب على مباراتين، الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي ولكن الشوط الثاني في مصر هو الأهم".

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وأضاف "نعرف كيف نلعب ضد الأهلي في القاهرة وكيف نسجل ولدينا من الخبرة ما يكفي لإدارة المباراة بشكل جيد والحصول على لقب بطولة إفريقيا".وأكمل "نلعب ضد منافس لديه الخبرة الكافية في إفريقيا ولذلك لا يجب أن نندفع دون حساب".وواصل "حظوظنا متواجدة وهي الأكبر في مباراة العودة في القاهرة".وأتم تصريحاته "جمهور الترجي لديه الثقة الكاملة في لاعبي الفريق وقدرتهم على العودة من مصر بالكأس".وعاد الأهلي من تونس بتعادل سلبي مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2023-2024.ويلتقي الأهلي مع الترجي في مباراة الإياب يوم السبت المقبل في استاد القاهرة.ووصل الأهلي إلى المباراة رقم 21 في دوري أبطال إفريقيا دون أن يتلقى هزيمة بشكل متتالي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.بينما وصل الترجي لـ9 مباريات متتالية دون أن تتلقى شباكه أي أهداف.