بعد التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح .. مصر تهدد بسحب سفيرها من تل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جمهورية مصر العربية، هددت بتخفيض العلاقات مع إسرائيل وسحب سفيرها لدى تل أبيب على خلفية التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح، إلى جانب والسيطرة على الجهة الشرقية من معبر رفح.
وقالت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، خلال تصريحات لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن القاهرة تدرس عودة سفيرها من تل أبيب بعد أيام من إعلانها انضمامها إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في لاهاي ضد إسرائيل، نتيجة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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