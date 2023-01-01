بعد التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح .. مصر تهدد بسحب سفيرها من تل أبيب

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صورة الخبر: سفير مصر لدى إسرائيل
سفير مصر لدى إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جمهورية مصر العربية، هددت بتخفيض العلاقات مع إسرائيل وسحب سفيرها لدى تل أبيب على خلفية التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح، إلى جانب والسيطرة على الجهة الشرقية من معبر رفح.

وقالت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، خلال تصريحات لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن القاهرة تدرس عودة سفيرها من تل أبيب بعد أيام من إعلانها انضمامها إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في لاهاي ضد إسرائيل، نتيجة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفقًا لما ذكرته الصحيفة العبرية، فإن أن مصر تدرس أيضا خفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ومن بين أمور أخرى تدرس عودة السفير من تل أبيب.

المصدر: صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية

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