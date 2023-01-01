بعد الإعلان عن النسخة البنزينية من سياره "شانجان UNI-Z".. ما هي فرص طرحها في مصر بجوار UNI-T؟



شانجان يوني-زد شانجان يوني-زد

كشفت علامة "شانجان Changan" عن الصور الرسمية الخاصة بنسخة البنزين من السيارة UNI-Z استعدادًا لتدشينها رسميًا في العاشر من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد أن كان قد تم تقديمها لأول مرة كسيارة هجينة خلال شهر مارس الماضي.

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يشار إلى أن "شانجان يوني-زد" هي في الأساس الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم Z6 التي تمت إزاحة الستار عنها في شهر مارس عام 2022 تحت علامة "أوشان" التابعة لـ"شانجان"، وانطلقت في الصين والإمارات العربية فقط، ولكن خلال شهر مارس الماضي تم الإعلان عن فيس ليفت جديد للسيارة يعمل بقلب هجين، مع تغيير اسمها وضمها إلى عائلة UNI الخاصة بـ"شانجان".بالنسبة للتصميم الخارجي الخاص بالنسخة البنزين فهو لا يختلف كثيرًا عن النسخة الهجينة، حيث تظهر واجهة كلاهما بنفس الشبكة الأمامية ذات الشكل شبه المنحرف المقلوب وشعار شانجان الشبيه بحرف V، ولكن يعتبر الفارق الأساسي بينهما هو وجود زوج من فتحات العادم على كل جانب في السيارة الجديدة.من الجوانب تم استخدام مقابض أبواب تقليدية، ويظهر السقف بتصميم يوحي بطفوه وذلك بفضل اللون الأسود للدعامة C، كما يستمر وجود السقف البانوراما القابل للفتح كما في الشقيقة الهجينة، وتقف السيارة على جنوط مقاس 19 بوصة، وفي الخلف يتم فتح باب الشنطة كهربائيًا.. بخصوص الأبعاد فهي 4,730 مم طول، 1,890 مم عرض، 1,680 مم ارتفاع، 2,795 مم طول قاعدة العجلات.داخل المقصورة يتطابق التصميم بين النسختين أيضًا، وتأتي UNI-Z مجهزة في الفئة القياسية بعجلة قيادة مسطحة القاعدة على شكل حرف D، خلفها شاشة عدادات LCD مستطيلة مقاسها 10.25 بوصة، وفي المنتصف شاشة لمس مقاس 14.6 بوصة، وبالنسبة لعصا ناقل الحركة فهي بتصميم مستوحى من اليخوت.وتتفاوت بعض التجهيزات الأخرى استنادًا على الفئة لتشمل على سبيل المثال: مثبت سرعة تكيفي، مسجل قيادة، نظام التعرف على الوجه، بلوتوث للهاتف، شبكة 4G، تفاعل صوتي، التحكم عن بعد بالهاتف المحمول، نظام صوت من Sony مكون من 8 سماعات، فتحات تكييف خلفية، زجاج أمامي متعدد الطبقات عازل للصوت، فرش جلد صناعي، تهوية وتدفئة بالمقاعد الأمامية، مقعد السائق بخاصية دعم القطنية.تنطلق السيارة "شانجان يوني-زد" بمحرك بنزين بسعة 1.5 لترًا تصل قوته إلى 185 حصان وأقصى عزم دوران 300 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات.ونظرًا لإن السيارة لم يتم تدشينها رسميًا بعد، فمن المقرر إعلان أسعارها وقتها وذلك خلال يومين، مع الإشارة إلى أن النسخة الهجينة يتراوح سعرها بين 16,500 إلى 18,400 دولار (ما يعادل 812 إلى 905 ألف جنيه مصري دون احتساب تكاليف الشحن والجمارك)، وقد بلغت إجمالي مبيعاتها هذا العام حتى شهر يونيو 23,206 وحدة.الجدير بالذكر أن السوق المصري كان قد استقبل الكروس أوفر SUV المدمجة UNI-T في شهر أكتوبر العام الماضي، لتنضم إلى تشكيلة العلامة الصينية في السوق المصري (CS15 و CS35 بلس و CS55 بلس)، فما الذي يمنع استقبال هذه السيارة الجديدة هي الأخرى، خاصة أن فئة السيارات متعددة الاستخدامات تتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة هنا؟