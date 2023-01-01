بعد أنسحاب بايدن .. كامالا هاريس تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لحوض انتخابات الرئاسة الأمريكية



كامالا هاريس كامالا هاريس



حصلت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، رسمياً على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة؛ وذلك بعد إعلان اللجنة الوطنية الديمقراطية، الهيئة الحاكمة للحزب الديمقراطي الأمريكي، النتائج الرسمية للتصويت عبر الإنترنت من قبل المندوبين؛ حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

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وبعد حصولها على الترشيح بشكل رسمي، أعلنت حملة هاريس عدم موافقتها على قرار المنافس الجمهوري دونالد ترامب اجراء مناظرة يوم 4 سبتمبر المقبل.وأدى دخول كامالا هاريس التي أصبحت المرشحة الديمقراطية بعد إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق، الى إعادة خلط الأوراق عبر تضييق الفارق بينها وبين ترامب.وبحسب استطلاع جديد للرأي نشرته "سي بي اس" فإن 50% من الناخبين قالوا إنهم يريدون التصويت لكامالا هاريس، مقارنة بـ49% لدونالد ترامب. ورغم أنه تقدم طفيف جدًا يقع ضمن هامش الخطأ، فإن جو بايدن لم يحققه أبدًا.وأوضح الاستطلاع أن هاريس وترامب متقاربان في جميع الولايات المتأرجحة.كما أشار إلى تصاعد حماسة الناخبين الديمقراطيين حيث بلغت نسبة الذين قالوا إنهم "سيصوتون بالتأكيد" 85%.وعلى الجانب الآخر، تراجع نسبة الجمهوريين الذين قالوا إنهم "سيصوتون بالتأكيد" من 90% في 18 يوليو إلى 88% حاليا.ولفت الاستطلاع إلى ارتفاع نسبة الناخبين المسجلين من السود إلى 74 % حاليا من 58 % في 18 يوليو الماضي.وخلص الاستطلاع أيضا إلى أن هاريس تتمتع بصحة ذهنية أفضل 56 في المئة مقابل 52 في المئة.ويقول نحو نصف الناخبين يقولون إن ترشح هاريس عن الحزب الديمقراطي يمنحهم حافزا أكبر للتصويت؛ بحسب استطلاع الشبكة الأمريكية، كما أن نسبة التأييد لسياسات هاريس بين الناخبات المسجلات 70 في المئة بينما ترامب 43 في المئة.ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل.