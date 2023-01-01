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بعد أنباء فشل انتقاله إلى نيس الفرنسي .. رد فعل محمد عبد المنعم

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صورة الخبر: محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم


شارك محمد عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي “ستوري” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر عبد المنعم من مران الفريق، نائما على أرض الملعب، وذلك بعد أنباء عن فشل انتقال إلى نادي نيس الفرنسي.
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وأصبحت صفقة انتقال محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المصري، إلى نيس الفرنسي، مهددة بالفشل، بعد اتجاه نادي نيس نحو مدافع أخر.

وتقدم النادي الفرنسي بعرض رسمي للتعاقد مع عبد المنعم صاحب الـ 25 عاما؛ بعد تألقه مع الأهلي ومنتخب مصر.

وأبدى الأهلي، موافقة مبدئية على بيع اللاعب، بعد تمسك الأخير بالرحيل، لكن القلعة الحمراء طلبت الحصول على 6 ملايين دولار.

وتقدم نيس بعرض جديد يرفع المقابل المالي للصفقة إلى 4 ملايين دولار تشمل بعض البنود المتغيرة.

المصدر: elbalad

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