بعد أنباء طرحها في السوق المصري.. أبرز مواصفات سياره "جيتور T2" في دول الخليج



جيتور T2 جيتور T2

تعتزم مجموعة القصراوي (وكيل علامة "چيتور Jetour" في مصر) ضم سيارة جديدة لتشكيلة العلامة الصينية داخل السوق المحلي وهي الـSUV متوسطة الحجم T2، والمعروفة في موطنها باسم "ترا?يلر Traveller"، والتي كانت قد بدأ إنتاجها في شهر سبتمبر العام الماضي، وتنطلق حاليًا في عدد من الدول العربية منها قطر والإمارات المتحدة، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المواصفات الإماراتية الخاصة بالسيارة المنتظرة.



منظومة القوة

تعتمد "تي 2" على محرك رباعي الاسطوانات سعته 2.0 لترًا قادر على توليد قوة 251 حصان وأقصى عزم دوران 390 نيوتن متر. وتعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي لتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأربعة عبر ناقل حركة DCT مزدوج القابض من 7 سرعات.



أنظمة السلامة

تم تعزيز السيارة بمجموعة من التجهيزات الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن على سبيل المثال:

•وسائد هواء أمامية وجانبية وستارية

•فرامل مانعة للانغلاق ABS

•توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

•نظام ثبات إلكتروني ESC

•فرامل يد كهربائية EPB

•تحكم في الفرامل أثناء الانعطاف CBC

•مساعد فرامل عند الطوارئ EBA

•نظام مساعد للفرامل BAS

•نظام التحكم في الجر TCS

•نظام منع الانزلاق ASR

•مساعد صعود مرتفعات

•مساعد نزول منحدرات بسلاسة

•المساعدة على البقاء في الحارة المرورية LKA

•تحذير ما قبل الاصطدام الأمامي FCW

•نظام للتدخل قبل انقلاب السيارة RMI

•حساسات ركن أمامية وخلفية

•كاميرا 360ْ

•مساعدة للركن عن بعد

•مثبت سرعة تكيفي

•نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS

•تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX

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التجهيزات الخارجية والداخليةتتوفر "تي تو" في سبعة ألوان خارجية من ضمنهم بعض الدرجات الغير تقليدية المستوحاة من الطبيعة مثل (الأخضر الليموني، البني الرملي، البرتقالي، والأزرق السماوي).. ومن ضمن تجهيزاتها الخارجية عوارض سقف، حساسات مطر، مزيل ضباب أوتوماتيك، جنوط مقاس 20 بوصة، إطار احتياطي بمقاس أصغر + غطاء.قفل مركزي للسيارة، دخول بدون مفتاح تجاه السائق، شاشة لعرض معلومات الطرق الوعرة، زر تشغيل السيارة، عجلة قيادة متعددة الوظائف ومكسوة بالجلد، ضبط عجلة القيادة في 4 اتجاهات، شاشة LCD للعدادات مقاس 10.25 بوصة، شاشة لمس مقاس 15.6 بوصة لعرض تطبيقات الترفيه، أوامر صوتية، شحن لاسلكي للهواتف، تكييف أوتوماتيك ثنائي التوزيع، فتحات تكييف للمقاعد الخلفية، فتح وغلق جميع النوافذ بضغطة واحدة، مرآة داخلية بخاصية تعتيم، ضبط المقاعد الأمامية كهربائيًا، خاصية تهوية وذاكرة بالمقاعد الأمامية، نظام صوت من Sony مكون من 12 سماعة.