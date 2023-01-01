بعد أنباء طرحها في السوق المصري.. أبرز مواصفات سياره "جيتور T2" في دول الخليج

تعتزم مجموعة القصراوي (وكيل علامة "چيتور Jetour" في مصر) ضم سيارة جديدة لتشكيلة العلامة الصينية داخل السوق المحلي وهي الـSUV متوسطة الحجم T2، والمعروفة في موطنها باسم "ترا?يلر Traveller"، والتي كانت قد بدأ إنتاجها في شهر سبتمبر العام الماضي، وتنطلق حاليًا في عدد من الدول العربية منها قطر والإمارات المتحدة، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المواصفات الإماراتية الخاصة بالسيارة المنتظرة.
منظومة القوة
تعتمد "تي 2" على محرك رباعي الاسطوانات سعته 2.0 لترًا قادر على توليد قوة 251 حصان وأقصى عزم دوران 390 نيوتن متر. وتعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي لتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأربعة عبر ناقل حركة DCT مزدوج القابض من 7 سرعات.
أنظمة السلامة
تم تعزيز السيارة بمجموعة من التجهيزات الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن على سبيل المثال:
•وسائد هواء أمامية وجانبية وستارية
•فرامل مانعة للانغلاق ABS
•توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD
•نظام ثبات إلكتروني ESC
•فرامل يد كهربائية EPB
•تحكم في الفرامل أثناء الانعطاف CBC
•مساعد فرامل عند الطوارئ EBA
•نظام مساعد للفرامل BAS
•نظام التحكم في الجر TCS
•نظام منع الانزلاق ASR
•مساعد صعود مرتفعات
•مساعد نزول منحدرات بسلاسة
•المساعدة على البقاء في الحارة المرورية LKA
•تحذير ما قبل الاصطدام الأمامي FCW
•نظام للتدخل قبل انقلاب السيارة RMI
•حساسات ركن أمامية وخلفية
•كاميرا 360ْ
•مساعدة للركن عن بعد
•مثبت سرعة تكيفي
•نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS
•تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX
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