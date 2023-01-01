بطاطس جيزانية.. نكهة لا تقاوم في دقائق

البطاطس الجيزاني
تعتبر طريقة عمل البطاطس الجيزاني، هي واحدة من وصفات المطبخ الخليجي، الشهية وسريعة التحضير، يقبل على تناولها الكبار والصغار.
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البطاطس الجيزاني، وهي من الاكلات الخليجية، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 12شخص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
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مقادير طريقة عمل البطاطس الجيزاني:
للبطاطس:
3 بطاطس مقطعة أصابع كبيرة
زيت غزير للقلي
1 رشّة ملح
للصوص الأخضر :
½ حزمة كزبرة خضراء
1 فلفل أخضر طازج
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة ماء
1 ملعقة صغيرة ملح
¼ ملعقة صغيرة كمون
لصوص الحُمرة
1 كوب ماء ساخن
2 ملعقة كبيرة تمر هندي
طريقة عمل البطاطس الجيزاني :
_ نضع الزيت في مقلاة كبيرة الحجم، ثم يضاف أصابع البطاطس الكبيرة حتى تقلى وتتحمّر.
_ نرفع البطاطس من الزيت ونضعها في طبق به مناديل ورقية حتى تصفّى من الزيت، ثم نرشّ عليه الملح ونترك الطبق جانبًا.
_ لتحضير الصوص الأخضر، نضع في الخلاط الكهربائي كل من: الكزبرة، الفلفل، الثوم، عصير الليمون، الملح، الكمون، ملعقتين من الماء ونفرم المكوّنات حتى يصبح لديكِ صوص أخضر.
_ لتحضير صوص (الحُمرة)، نضع التمر الهندي في بولة كبيرة، ونسكب عليه الماء الساخن ونتركه جانبًا حتى يذوب وبعد أن يذوب تمامًا نصفّيه بالمصفاة ونقدميه جاهزًا.
_ ونوزع على وجه طبق البطاطس قليل من الصوص الأخضر والصوص الأحمر، ثم نقدّم البطاطس الجيزانية بجانب أطباق الصوص.
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