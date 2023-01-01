بطاطس جيزانية.. نكهة لا تقاوم في دقائق



البطاطس الجيزاني البطاطس الجيزاني



تعتبر طريقة عمل البطاطس الجيزاني، هي واحدة من وصفات المطبخ الخليجي، الشهية وسريعة التحضير، يقبل على تناولها الكبار والصغار.

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البطاطس الجيزاني، وهي من الاكلات الخليجية، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 12شخص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..مقادير طريقة عمل البطاطس الجيزاني:للبطاطس:3 بطاطس مقطعة أصابع كبيرةزيت غزير للقلي1 رشّة ملحللصوص الأخضر :½ حزمة كزبرة خضراء1 فلفل أخضر طازج1 ملعقة كبيرة عصير ليمون1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم2 ملعقة كبيرة ماء1 ملعقة صغيرة ملح¼ ملعقة صغيرة كمونلصوص الحُمرة1 كوب ماء ساخن2 ملعقة كبيرة تمر هنديطريقة عمل البطاطس الجيزاني :_ نضع الزيت في مقلاة كبيرة الحجم، ثم يضاف أصابع البطاطس الكبيرة حتى تقلى وتتحمّر._ نرفع البطاطس من الزيت ونضعها في طبق به مناديل ورقية حتى تصفّى من الزيت، ثم نرشّ عليه الملح ونترك الطبق جانبًا._ لتحضير الصوص الأخضر، نضع في الخلاط الكهربائي كل من: الكزبرة، الفلفل، الثوم، عصير الليمون، الملح، الكمون، ملعقتين من الماء ونفرم المكوّنات حتى يصبح لديكِ صوص أخضر._ لتحضير صوص (الحُمرة)، نضع التمر الهندي في بولة كبيرة، ونسكب عليه الماء الساخن ونتركه جانبًا حتى يذوب وبعد أن يذوب تمامًا نصفّيه بالمصفاة ونقدميه جاهزًا._ ونوزع على وجه طبق البطاطس قليل من الصوص الأخضر والصوص الأحمر، ثم نقدّم البطاطس الجيزانية بجانب أطباق الصوص.