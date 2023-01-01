بشرى سارة للمعلمين الذين لم يجتازوا اختبار الترقي 2024: فرصة ثانية لإثبات قدراتهم



الأكاديمية المهنية للمعلمين الأكاديمية المهنية للمعلمين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بمديرية القاهرة التعليمية، بشرى سارة لـ المعلمين الذين لم يجتازوا اختبار الترقي للحصول على شهادة الصلاحية للعام الدراسي الحالي 2023/2024.



يتم إجراء محاولة أخرى داخل الفرع

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين في خطاب رسمي، إن المعلمين الذين لم يحالفهم الحظ مرتين متتاليتين باختبارات الترقي عليهم سرعة التواجد في الفرع، حيث يتم إجراء محاولة أخرى داخل الفرع.



وفي وقت سابق، وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابًا عاجلًا إلى مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، بشأن استكمال إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين.

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المعلمينوقالت الأكاديمية في بيان لها، إنه في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، وفي ضوء الموافقة على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2024/2023 أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.edu.eg.