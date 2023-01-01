بشرى سارة للطلاب الدارسين خارج مصر: تسهيلات جديدة في التحويل للجامعات المصرية

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أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد فتح التحويل إلى الجامعات المصرية، مشيرة إلى فتح باب التحويل من الخارج على منصة "ادرس في مصر" اعتبارًا من 1 أبريل 2024.



وأضافت الإدارة: خبر سار لجميع الطلاب الراغبين في التحويل من جامعات خارج مصر إلى الدراسة في الجامعات المصرية، نحن سعداء بأن نعلن عن فتح باب التحويل من الخارج على منصة "ادرس في مصر" اعتبارًا من 1 أبريل 2024.



وفي وقت سابق، رفعت المستشفيات الجامعية البالغ عددها 125 مستشفى درجة الاستعداد بجميع أنحاء الجمهورية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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ووجه الوزير برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المُناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى في جميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات العاجلة، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.