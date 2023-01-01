بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة: تعرف على نتيجتك الآن



نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس، يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور عن آخر تفاصيل نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023-2024.

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الدخول على الرابط: قم بزيارة الرابط التالي: من هنـا https://emis.gov.eg/البحث عن بوابة الثانوية العامة: ستجد على الصفحة الرئيسية للموقع بوابة خاصة بنتائج الثانوية العامة، انقر عليها. من هنـا http://thanwya.emis.gov.eg/(الرابط سيعمل مباشرة بعد إعلان النتائج)إدخال رقم الجلوس: في الحقل المخصص، قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك بدقة.الضغط على زر "عرض النتيجة": بمجرد التأكد من صحة رقم الجلوس، اضغط على زر "عرض النتيجة" أو أي زر مشابه.الاطلاع على النتيجة: ستظهر لك النتيجة فور إدخال البيانات بشكل صحيح، والتي تتضمن درجاتك في جميع المواد والمجموع الكلي.رابط مباشر لنتيجة الثانوية العامة 2024وتسهيلًا على الطلاب، وفرت وزارة التربية والتعليم خدمة إلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024، يمكن للطلاب الآن معرفة نتائجهم مباشرة فور إعلانها رسميا من خلال زيارة الرابط التالي: اضغط هنا باستخدام رقم الجلوس فقط.روابط سهلة وسريعة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامةموقع فيتو: ستوفر بوابة فيتو رابطًا مباشرًا للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، مما يتيح للطلاب الحصول عليها بسهولة ويسر.موقع وزارة التربية والتعليم: يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة باستخدام رقم الجلوس.مركز المعلومات: سيتيح مركز المعلومات التابع للوزارة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.