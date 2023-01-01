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بشرى سارة لأهالي الجيزة! تفاصيل جديدة حول تسجيل أبنائكم برياض الأطفال

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صورة الخبر: رياض الأطفال
رياض الأطفال


قال بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم فتح الموقع الإلكتروني استثنائيًا للتسجيل لمرحلة رياض الأطفال رسمي لغات ورسمي لغات متميز.

وأضافت "تعليم الجيزة"، أنه تم فتح التسجيل بدءًا من 1 أغسطس 2024 وحتى 7 أغسطس 2025.

وأوضحت "المديرية"، أنه تم تكليف مديري المدارس عند التقديم للصفوف الأولى من المراحل المختلفة، بعدم إرهاق أولياء الأمور باستخراج شهادة ميلاد مميكنة حديثة؛ للتسهيل عليهم.
وطالبت "تعليم الجيزة"، باستلام ملفات التقديم للصفوف الأولى بدون الكشف الطبي والبطاقة الصحية، مع التزام ولي الأمر بتقديمهما قبل العام الدراسي.

وتأتي هذه الإجراءات، في إطار تكليف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة؛ للتسهيل على أولياء الأمور.

المصدر: masrawy

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