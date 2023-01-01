بسعر مناسب.. vivo تطلق هاتفا جديدا بمواصفات رائعة



vivo T3 Ultra vivo T3 Ultra

تستعد شركة فيفو لإطلاق هاتف جديد في السوق الهندي وهو هاتف vivo T3 Ultra الذي سينطلق بمعالج Dimensity 9200 Plus وبسعر يبدأ من 380 دولار تقريباً.

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ووفقا لموقع" gizmochina " يتميز هاتف vivo T3 Ultra بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 بوصة، ويأتي جودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع بنسبة 4500 nit، أيضاً يتوسط الشاشة كاميرا سيلفي تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسات f/2.0، ويدعم الهاتف أيضا إمكانية تسجيل الفيديو وبدقة 4K.على الجانب الآخر يأتي هاتف فيفو T3 Ultra بكاميرا خلفية ومستشعر سوني IMX921 رئيسي في الكاميرا الخلفية والذي يأتي بدقة 50 ميجا بيكسل وبفتحة عدسات f/1.88، ويدعم المستشعر تقنية التثبيت البصري .أما عن المعالج فيأتي برقاقة معالج Dimensity 9200 Plus وبذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.وينطلق هاتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة Funtouch OS 14، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يضم الهاتف منفذ USB C، مع مكبرات صوتية بنظام ستريو.وأما عن أبعاد هاتف vivo T3 Ultra فهو يأتي بأبعاد 164.1 في 74.93 في 7.58مم، ويزن 192 جرام، ويدعم الهاتف لمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.أما عن بطارية الهاتف فهو يأتي بقدرة 5500 mAh، وبتقنية شحن سريع بقدرة 80W، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بسعر يبدأ من 380 دولار.