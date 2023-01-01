بسعر ممتاز.. Samsung تطلق هاتفا جديدا للفئة المتوسطة



Galaxy M35 5G Galaxy M35 5G

أعلنت سامسونج Samsung اليوم عن هاتف Galaxy M35 5G في الهند.

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يأتي جهاز السلسلة M الجديد كخليفة لهاتف Samsung Galaxy M34 5G.الهاتف الذكي متاح بالفعل في بعض الأسواق العالمية، ويأتي بتحديثات تتبع النسخة السابقة. يتنافس الجهاز مع هواتف ذكية في فئة السعر.مواصفات Samsung Galaxy M35 5Gيتميز Samsung Galaxy M35 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.6 إنش ودقة FHD+، مع فتحة مركزية للكاميرا الأمامية وحواف رفيعة. تتمتع الشاشة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1,000 نيت، ومحمية بزجاج Gorilla Glass Victus. من حيث التصميم، يتضمن الهاتف الذكي ثلاثة مستشعرات كاميرا مرتبة رأسيًا وماسح بصمات الأصابع المدمج في زر الطاقة.في الجانب الصوري، يحتوي Samsung Galaxy M35 5G على كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وعدسة بزاوية واسعة 8 ميجابكسل، ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. كما يتوفر كاميرا أمامية للسيلفي بدقة 13 ميجابكسل.في الداخل، يأتي Samsung Galaxy M35 5G بمعالج Exynos 1380. يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت وخيارات تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. الجهاز مجهز أيضًا بغرفة تبريد بخاري لتبديد الحرارة. يتميز ببطارية بسعة 6,000 ميلي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 25 واط. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة OneUI 6.1 من Samsung. تعد العلامة التجارية الكورية بتوفير تحديثات نظام التشغيل لمدة 4 سنوات وتحديثات أمان لمدة 5 سنوات. يأتي الجهاز أيضًا مع ميزة Samsung Wallet وميزة الدفع عبر النقر.يبدأ سعر Samsung Galaxy M35 5G من 19,999 روبية هندية للنسخة بسعة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت. تبلغ أسعار الإصدارات بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت و8 جيجابايت + 256 جيجابايت على التوالي 21,999 و 24,999 روبية هندية. يتوفر بألوان Moonlight Blue، Daybreak Blue، وThunder Grey. يمكن شراء الهاتف من Amazon، موقع Samsung الرسمي، ومتاجر التجزئة في جميع أنحاء البلاد.