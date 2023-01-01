بسعر غير متوقع.. Vivo تطلق هاتف 5G رخيص بمواصفات قوية



Vivo Y37 5G Vivo Y37 5G

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية، أحدث هواتفها الذكية ذات الميزانية المحدودة، تحت اسم Vivo Y37 5G، والذي يتميز بمواصفات قوية مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

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مواصفات هاتف فيفو Vivo Y37 5Gوبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo Y37 5G، بتصميم أنيق مع إطار مسطح وشاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.56 بوصة، تدعم معدل تحديث 720 × 1280 بكسل، محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 3.يتم تشغيل هاتف فيفو Vivo Y37 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 6300، الذي يوفر توازنا بين الأداء والكفاءة مع دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.ويأتي الهاتف مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ سعتها 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD.وزودت فيفو هاتفها المميز Vivo Y37 5G، بواجهة النظام الأحدث التابعة لها Origin OS الميتندة إلى نظام التشغيل Android 14.وبالنسبة للتصوير الفواتواغرفي، يتمتع هاتف Vivo Y37 5G، بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل والقادرة على التكبير الرقمي بمعدل 10 أضغاف، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل يمكنها التقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو.ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y37 5G على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، وتشتمل الميزات الإضافية على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، واتصال 5G مزدوج الوضع، وفلاش LED، ودعم تقنية المدي القريب للمدفوعات NFC.ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y37 5G، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 165 دولار (أي ما يعادل 7.963 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي بسعة 4 + 128 جيجابايت.