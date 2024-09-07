بسعر غير متوقع .. تطلق هونر موبايل اقتصادي ببطارية عملاقة



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

كشفت شركة هونر Honor، مؤخرا عن مجموعة من المنتجات الجديدة مثل الهاتف القابل للطي Magic V3 في السوق العالمية، ولكن لسوقها المحلية "الصين"، أصدرت هاتفا جديدا بميزانية محدودة مزودا ببعض المواصفات القوية وبطارية ضخمة.

مواصفات هاتف هونر الجديد Honor Play 9T

قد يعجبك أيضا...

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يصل هاتف Honor Play 9T الجديد من هونر، كخليفة لجهاز Play 8T، الذي تم إطلاقه في عام 2023، وهو يتميز بشاشة طويلة من نوع TFT LCD بقياس 6.77 بوصة توفر دقة HD + ومعدل تحديث 120 هرتز.تحت الغطاء، تم تجهيز هاتف هونر Honor Play 9T، بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 4 gen 2 ، المقترن بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.وتعمل حزمة البطارية الضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة على تشغيل هذا الجهاز الذي يدعم 35 وات للشحن السلكي السريع.وبالنسبة للبصريات، يتميز الجزء الخلفي بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، توفر تقريب رقمي يصل إلى 8 أضعاف، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.وفي الوقت نفسه، توفر الواجهة الأمامية كاميرا بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.وتشمل الميزات البارزة الأخرى بهاتف هونر Honor Play 9T، مكبر صوت عالي الدقة مع تعزيز مستوى الصوت بنسبة 300? وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية.وبالنظر إلى كل هذه المواصفات، يبدو هاتف Honor Play 9T مشابها لطراز هونر السابق لـ Honor Play 8T على الأقل في البطارية وسرعات الشحن والكاميرا، ومع ذلك، زودته الشركة إلى بمعالج Snapdragon وتعمل على نظام التشغيل Android 14.السعرأطلقت شركة هونر جهاز Honor Play 9T بخيارات ألوان متعددة في السوق الصينية من بينها الأسود والأبيض والأخضر، مقابل سعر يبدأ من 141 دولار (أي ما يعادل 6.830 جنيها مصريا)، لخيار بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت.