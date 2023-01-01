بسعر خرافي.. Vivo تطلق هاتف Vivo X Fold 3 Pro عالميا



Vivo X Fold 3 Pro Vivo X Fold 3 Pro

أطلقت شركة فيفو Vivo، بشكل رسمي هاتفها القابل للطي Vivo X Fold 3 Pro، للبيع في الهند كأولي الأسواق الدولية للهاتف، والذي يأتي كمنافس قوى لهواتف سامسونج المطوية Galaxy Z Fold.



مواصفات هاتف فيفو Vivo X Fold 3 Pro

الشاشة: يحتوي فيفو X Fold 3 Pro، على شاشة كبيرة تصبح بقياس 8.03 بوصة عند فتحها، كما أنه يتميز بشاشة عرض من نوع AMOLED بقياس 6.53 بوصة.



المعالج: يأتي فيفو X Fold 3 Pro، مدعوما بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة.

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الكاميرا الخلفية: يتمتع فيفو X Fold 3 Pro، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.الكاميرا الأمامية: يمتاز فيفو X Fold 3 Pro بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.البطارية: يحتوي فيفو X Fold 3 Pro، على بطارية بسعة 5,700 مللي أمبير.الشحن: يدعم الشحن السلكي بقدرة 100 وات واللاسلكي بقدرة 50 وات.يتميز هاتف فيفو الجديد بشاشة عرض متطورة، حيث يحتوي Vivo X Fold 3 Pro على شاشة داخلية E7 AMOLED بقياس 8.03 بوصة، تتمتع الشاشة بدقة 2K وبما يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع ودعم تقنية Dolby Vision وHDR10.كما يتميز بشاشة خارجية AMOLED مقاس 6.53 بوصة، وكلاهما يدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ويحتوي على لوحة LTPO، لذلك يتم ضبط معدل التحديث بين 1 هرتز إلى 120 هرتز بناءً على المحتوى.ويوفر هاتف فيفو X Fold 3 Pro، تجربة تصوير استثنائية لانه يتميز بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، تضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة f/1.68 وOIS، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل مع تكبير بصري 3x، وكاميرا واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، وتحتوي كل من الشاشتين الداخلية والخارجية على كاميرات سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحات f/2.4.ويقدم هاتف فيفو X Fold 3 Pro، عمرا قويا للبطارية بفضل بطاريته التي تبلغ سعتها 5700 مللي أمبير في الساعة، كما زودته فيفو بدعما للشحن السلكي بقدرة 100 وات واللاسلكي بقدرة 50 وات.ونظرا لأن الجهاز مدعوما بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، يمكنك توقع أداء قوي، كما أنه يعمل بنظام التشغيل Android 14، وبفضل الحماية الزجاجية فائقة النحافة (UTG) وطلاء الزجاج المدرع، يتمتع الجهاز بمتانة جيدة.ويباع هاتف فيفو X Fold 3 Pro، في الهند بسعر يبدأ من 159999 روبية هندية (أي ما يعادل 91.152 جنيها مصريا).