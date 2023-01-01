بسعر اقتصادي تم الكشف عن هاتف Vivo Y03t في الخارج

Vivo Y03t
كشفت شركة فيفو في الخارج بصورة رسمية عن هاتف Vivo Y03t الجديد كُليًا، وهو هاتف إقتصادي في المقام الأول، يتم تقديمه في الفلبين بسعر لا يتجاوز حاجز المائة دولار أمريكي، ومع ذلك فالهاتف مقاوم للماء والغبار، ويمتاز بشاشة بمعدل تحديث 90 هيرتز، مع معالج من يونيسوك يُقدم أداء جيد في الفئة الإقتصادية.
مواصفات Vivo Y03t :-
وزن 185 جرام وأبعاد 163.6×75.6×8.4 مم
خامات خارجية من البلاستيك بالكامل
مقاومة للماء والغبار بشهادة IP54
دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري 1 تيرا
شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.56 بوصة بدقة 720×1612 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 528 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتز
معالج Unisoc T612 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A75 بتردد 1.8 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 12 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G57
واجهة فيفو Funtouch 14 مبنية على Android 14
مساحة تخزين 4 جيجا او 128 جيجا مع 4 جيجا رام
الرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة eMMC 5.1
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كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2
كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2، الثانية بدقة 0.08 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/3.0 وهي مُخصصة للمساعدة على التصوير
الكاميرات معها فلاش LED وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p@30fps
مستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتف
الهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجه
الهاتف يدعم لمبة الإشعارات
سماعات الهاتف الخارجية من نوع Mono
الهاتف يدعم منفذ 3.5 مللي لتوصيل السماعات الخارجية
بطارية من نوع ليثيوم أيون بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن بقدرة 15 وات عن طريق USB Type C
ألوان الهاتف الأسود والأخضر
تم تسعير هاتف Vivo Y03t الجديد في سوق الفلبين للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر يُعادل 78 دولار أمريكي، اما عن نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام فلم يتم الكشف عن سعرها حتى الأن.
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