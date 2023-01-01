بسعر اقتصادي تم الكشف عن هاتف Vivo Y03t في الخارج



Vivo Y03t Vivo Y03t

كشفت شركة فيفو في الخارج بصورة رسمية عن هاتف Vivo Y03t الجديد كُليًا، وهو هاتف إقتصادي في المقام الأول، يتم تقديمه في الفلبين بسعر لا يتجاوز حاجز المائة دولار أمريكي، ومع ذلك فالهاتف مقاوم للماء والغبار، ويمتاز بشاشة بمعدل تحديث 90 هيرتز، مع معالج من يونيسوك يُقدم أداء جيد في الفئة الإقتصادية.

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مواصفات Vivo Y03t :-وزن 185 جرام وأبعاد 163.6×75.6×8.4 ممخامات خارجية من البلاستيك بالكاملمقاومة للماء والغبار بشهادة IP54دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري 1 تيراشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.56 بوصة بدقة 720×1612 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 528 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتزمعالج Unisoc T612 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A75 بتردد 1.8 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 12 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G57واجهة فيفو Funtouch 14 مبنية على Android 14مساحة تخزين 4 جيجا او 128 جيجا مع 4 جيجا رامالرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة eMMC 5.1كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2، الثانية بدقة 0.08 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/3.0 وهي مُخصصة للمساعدة على التصويرالكاميرات معها فلاش LED وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p@30fpsمستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتفالهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجهالهاتف يدعم لمبة الإشعاراتسماعات الهاتف الخارجية من نوع Monoالهاتف يدعم منفذ 3.5 مللي لتوصيل السماعات الخارجيةبطارية من نوع ليثيوم أيون بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن بقدرة 15 وات عن طريق USB Type Cألوان الهاتف الأسود والأخضرتم تسعير هاتف Vivo Y03t الجديد في سوق الفلبين للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر يُعادل 78 دولار أمريكي، اما عن نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام فلم يتم الكشف عن سعرها حتى الأن.