بسبوسة اقتصادية: وصفة سهلة وبمكونات بسيطة



البسبوسة البسبوسة

إذا كنت من محبي البسبوسة نقدم لكي اليوم طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي.

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المقادير2 كوب ونصف من السميد الخشنربع كوب من الدقيقكوب من الزباديكوب من السكرربع كوب من الزبدةنصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر3 أكواب من الشرباتجوز هندطريقة التحضيرفي وعاء عميق، ضعي السكر والزبدة معًا، ثم اخفقيهم جيدًا بمضرب البيض الكهربائي حتى تمام التجانسأضيفي دقيق والسميد، والبكينج بودر، والزبادي، إلى الخليط السابق، واستمري في الخلط حتى تحصلين على قوام متماسكالآن احضري صينية البسبوسة، وامسحيها بقليل من الطحينه أو زيت ورشة دقيق حتى لا تلتصق البسبوسة بالصينيةصبي خليط البسبوسة المحضر من قبل، وضعيها في الصينية، ووزعي الخليط بشكل متساويبعد ذلك، قطعي خليط البسبوسة على شكل مربعات، وضعي في كل قطعة واحدة من اللوز، ويمكن الاستغناء عن تزيينها إذا أردتيها سادة، حسب الرغبةادخلي صينية البسبوسة داخل فرن مسخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة، واتركيها لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى تمام النضجبعد إخراج صينية البسوبسة، عند تمام نضجها، اسكبي الشربات الساخن فوقها، وغطيها حتى تبرد تمامًا، ثم قدميها