بسبب محاكمة هانتر.. بايدن ناقش عدم ترشحه لفترة ثانية مع عائلته



جو بايدن وابنه هانتر جو بايدن وابنه هانتر

خلال الأسابيع القليلة الماضية، أصبحت المخاوف بشأن محاكمة هانتر بايدن مرتفعة لدى الرئيس جو بايدن. حيث اتصل بأفراد الأسرة بشكل أكثر انتظامًا للاطمئنان على الحالة المزاجية لابنه. وهيمن موضوع القضية الجنائية على التجمعات العائلية في ولاية ديلاوير خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وعندما بدأت المحاكمة يوم الاثنين، أصدر بايدن بيانا شخصيا يعرض فيه دعمه لابنه، مشيرا إلى أنه أب بالإضافة إلى الرئيس وفقا لموقع بوليتكو الأميركي.



وسلطت هذه الإجراءات الضوء على الدور المعقد للغاية والمركزي الذي يشغله هانتر بايدن في محيط الأسرة. وأصبحت تعاملات هانتر بايدن التجارية ومعاناته مع الإدمان ومشاكله القانونية مادة لمنتقدي الرئيس ومصدرًا لعدم اليقين السياسي لوالده.

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وشارك بايدن وعائلته في مناقشات موجزة في وقت مبكر حول عدم السعي لإعادة انتخابه لتخفيف العبء على ابنه، وفقًا لأربعة أشخاص على علم بالأمر تم منحهم عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الموضوع الحساس أبلغوا موقع بوليتكو الأميركي.لكنهم قالوا إن هذه المخاوف وضعت جانبا عندما حثت الأسرة بما في ذلك هانتر الرئيس على الترشح مرة أخرى، خاصة أن الرئيس السابق دونالد ترامب بدا على وشك العودة، لكن الخلافات التي أثارها هانتر بايدن زادت من الضغط العاطفي الهائل على الرئيس.وأعرب جو بايدن منذ فترة طويلة عن شعوره الخاص بالذنب أمام المقربين منه بشأن الأضواء التي ألقتها حياته المهنية على عائلته.وأعرب عن خوفه من أن تؤدي المحاكمة إلى سجن ابنه أو تعريضه للخطر. وبحسب المقربين من بايدن، كان هناك قلق متزايد من أن العبء الشخصي الذي يشعر به الرئيس سيزداد سوءًا مع بدء إجراءات المحكمة.وانضمت السيدة الأولى جيل بايدن، في عيد ميلادها، إلى العديد من أقاربها لدعم هانتر في المحكمة يوم الاثنين، مع توقع البيانات الافتتاحية يوم الثلاثاء. ومن المرجح أن يتم استدعاء أمهات خمسة من أحفاد بايدن للإدلاء بشهادتهن كجزء من قضية الادعاء ضد ابنه.وشكل شبح شهادة كاثلين بوهلي (زوجة هانتر بايدن السابقة) وهالي بايدن (زوجة بو بايدن التي أقام هانتر بايدن علاقة حميمية معها بعد وفاة شقيقه) تحديا للرئيس. وهذا ليس فقط لأنه من المتوقع أن تتحدث المرأتان عن ماضي هانتر "الدنيء"، ولكن بسبب توقيت شهادتهما التي تأتي بعد أيام قليلة فقط من أصعب يوم في عام الرئيس سنويًا وهي ذكرى وفاة بو بايدن.وقال شخص مقرب من الرئيس، طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث علناً عن المحادثات الخاصة: "إنه يحمل الكثير من القلق والحزن على عائلته طوال الوقت، وهذا الأمر موجود بشكل خاص الآن، ورؤية هالي هناك ستكون صعبة."ونادرًا ما يناقش الرئيس العلاقة التي كانت تربط هالي بهانتر، وفقًا للأشخاص المطلعين. لكنه قام بزيارة منزلها في ويلمنغتون الأسبوع الماضي، مما دفع النقاد إلى الإشارة إلى أنه كان يحاول التدخل في محاكمة ابنه.وقال البيت الأبيض إن الرئيس كان هناك لتكريم بو ولم يذكر المحاكمة. ورفض البيت الأبيض التعليق على هذه القصة. وفي حين أن هناك مخاوف من أن يتأثر بايدن نفسيا بمحاكمة نجله، فإن الديمقراطيين لا يعتقدون أنها ستلعب دورا رئيسيا انتخابيا.وقال باسل سميكلي، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي المخضرم: "هناك دائمًا بعض المخاطر، مهما كانت صغيرة، في تأثير المحاكمة على الرئيس إذا انتهى بها الأمر في عناوين الأخبار كل يوم" لكن ما يساعده هو أن ابنه أظهر الندم بينما لم يفعل دونالد ترامب ذلك وهذه الشاشة المقسمة للناخب مهمة جدًا.ويواجه هانتر بايدن ثلاث تهم جنائية بزعم شراء سلاح أثناء إدمانه للكوكايين والكذب على السلطات. ووجهت وزارة العدل التابعة للرئيس الاتهامات، وتجري المحاكمة في مسقط رأس عائلته في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.