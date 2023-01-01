بسبب تطورات أمنية: مصر تنصح شركات الطيران بتغيير مسار رحلاتها لتجنب المجال الجوي الإيراني

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وجهت مصر إشعارا لجميع شركات الطيران التابعة لها بتجنب المجال الجوي الإيراني لمدة ثلاث ساعات يوم الخميس وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.

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وطلبت السلطات الإيرانية من شركات الطيران تجنب المجال الجوي للبلاد بسبب تدريبات عسكرية، حسبما ذكرت قناة "إكسترا نيوز" التلفزيونية المصرية نقلا عن مصدر في وزارة الطيران المدني المصرية.وقال المصدر "تم تلقي إخطار من السلطات الإيرانية لتجنب التحليق في المجال الجوي بسبب التدريبات العسكرية".وفقا للمصدر، تم إرسال الإشعار إلى جميع شركات الطيران المدنية في العالم.وأصدرت السلطات المصرية يوم الأربعاء إشعار "نوتام" المعني بسلامة الرحلات الجوية للطيارين، جاء فيه "أن التعليمات ستكون سارية من الساعة 01:00 إلى 04:00 بتوقيت غرينتش (من الساعة 4:00 صباحا حتى الـ 7:00 من صباح الخميس حسب التوقيت المحلي لإيران)".وأوضح أنه "يجب على جميع شركات الطيران المصرية تجنب التحليق فوق منطقة معلومات الطيران بطهران (منطقة معلومات الطيران)"، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي خطة طيران فوق هذه المنطقة.ولم يقدم الإشعار أي تفاصيل أخرى حول سبب الإصدار.ويرسل نظام "نوتيس تو اير ميشنز" المعروف اختصارا باسم "نوتام" إشعارات إلى الطيارين لضمان سلامة الرحلات الجوية.وكانت شركات طيران أعلنت وقف تحليق طائراتها فوق إيران ولبنان وألغت رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، وسط تصاعد المخاوف من رد إيراني محتمل عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.