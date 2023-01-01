بسبب السعر والإمكانيات.. انتقادات حادة PlayStation®5 Pro الجديد

PlayStation®5 Pro
بعد ما كشفت شركة "سوني" عن جهازها للألعاب الجديد بلايستيشن"PS5 Pro " أمس، ولكن جاءت علي عكس التوقعات لم يبدي بعد المستخدمين أعجبهم بالجهاز الجديد خاصة حول أمكانياته وسعره ، كما ذكرت صحيفة "ذا صن" .
وكشفت الصحيفة بأن المستخدمين يقولون أن بلايستيشن"PS5 Pro " مشابه لجهاز كمبيوتر للألعاب عالي الأداء، وأن معظم ألعاب البلاستيشن الحصرية تنتهي على برنامج محاكي الألعاب "Steam" في النهاية.
ويري المستخدمين أن مكونات الكمبيوتر التي يمكن تجميعها بتكلفة أقل ، ستكون لا تقل قوة عن جهاز البلايستيشن "PS5 Pro " حيث يمكنك لعب الألعاب عالية الأداء، وكذلك أيضًا يمكن أستخدامه في تحرير الفيديو والصور علي الجهاز الكمبيوتر .
وحدد المستخدمين المكوانات التي يحتاجون أليها في جهاز الكمبيوتر الشخصي والتي سوف تكون أقل تكلفة ، لمواجهة أمكانيات جهاز بلايستيشن"PS5 Pro " الجديد والتي جاءت كالتالي :
-وحدة المعالجة المركزية: AMD Ryzen 5 5600X
- مبرد وحدة المعالجة المركزية: Wraith Stealth
- اللوحة الأم: MSI B450 Gaming Plus MAX
- وحدة معالجة الرسوميات: ASRock Gigabyte WINDFORCE OC GeForce RTX 4070 Super
- ذاكرة الوصول العشوائي: G.Skill Aegis 16 جيجا بايت DDR4 3200 ميجا هرتز
- التخزين: Western Digital Black SN770 سعة 2 تيرابايت
- مزود الطاقة : Corsair CX (2023) 750 W 80+ Bronze ATX Power Supply
-العلبة: Pure Base 500 ATX Mid Tower
وأخيرا يري المستخدمين والأعبين العاشقين لألعاب البلاستشين أنهم يمكنهم بناء وتجميع جهاز لا يقل كفاءة عن جهاز بلايستيشن"PS5 Pro " غالي السعر ، بل سيكون أقل تكلفة ويمكنهم أستخدامه في أغراض أخري ، بالأضافة ألي يمكن للاعبي الكمبيوتر الشخصي الوصول إلى عدد من واجهات المتاجر، والتي تقدم جميعها خصومات كبيرة وحتى ألعابًا مجانية.
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