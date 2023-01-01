بسبب السعر والإمكانيات.. انتقادات حادة PlayStation®5 Pro الجديد



PlayStation®5 Pro PlayStation®5 Pro

بعد ما كشفت شركة "سوني" عن جهازها للألعاب الجديد بلايستيشن"PS5 Pro " أمس، ولكن جاءت علي عكس التوقعات لم يبدي بعد المستخدمين أعجبهم بالجهاز الجديد خاصة حول أمكانياته وسعره ، كما ذكرت صحيفة "ذا صن" .

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وكشفت الصحيفة بأن المستخدمين يقولون أن بلايستيشن"PS5 Pro " مشابه لجهاز كمبيوتر للألعاب عالي الأداء، وأن معظم ألعاب البلاستيشن الحصرية تنتهي على برنامج محاكي الألعاب "Steam" في النهاية.ويري المستخدمين أن مكونات الكمبيوتر التي يمكن تجميعها بتكلفة أقل ، ستكون لا تقل قوة عن جهاز البلايستيشن "PS5 Pro " حيث يمكنك لعب الألعاب عالية الأداء، وكذلك أيضًا يمكن أستخدامه في تحرير الفيديو والصور علي الجهاز الكمبيوتر .وحدد المستخدمين المكوانات التي يحتاجون أليها في جهاز الكمبيوتر الشخصي والتي سوف تكون أقل تكلفة ، لمواجهة أمكانيات جهاز بلايستيشن"PS5 Pro " الجديد والتي جاءت كالتالي :-وحدة المعالجة المركزية: AMD Ryzen 5 5600X- مبرد وحدة المعالجة المركزية: Wraith Stealth- اللوحة الأم: MSI B450 Gaming Plus MAX- وحدة معالجة الرسوميات: ASRock Gigabyte WINDFORCE OC GeForce RTX 4070 Super- ذاكرة الوصول العشوائي: G.Skill Aegis 16 جيجا بايت DDR4 3200 ميجا هرتز- التخزين: Western Digital Black SN770 سعة 2 تيرابايت- مزود الطاقة : Corsair CX (2023) 750 W 80+ Bronze ATX Power Supply-العلبة: Pure Base 500 ATX Mid Towerوأخيرا يري المستخدمين والأعبين العاشقين لألعاب البلاستشين أنهم يمكنهم بناء وتجميع جهاز لا يقل كفاءة عن جهاز بلايستيشن"PS5 Pro " غالي السعر ، بل سيكون أقل تكلفة ويمكنهم أستخدامه في أغراض أخري ، بالأضافة ألي يمكن للاعبي الكمبيوتر الشخصي الوصول إلى عدد من واجهات المتاجر، والتي تقدم جميعها خصومات كبيرة وحتى ألعابًا مجانية.