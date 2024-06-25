برنامج الحكومة الجديدة ….7خطوات لزيادة الاستثمارات خلال الـ3 سنوات المقبلة

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شهد برنامج عمل الحكومة الجديدة والذي قدمته إلى مجلس النواب في جلسة الإثنين الماضي بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا" ويشمل برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة العديد من الرؤى الاقتصادية والمستهدفات التي تحقق النمو والتنمية للاقتصاد المصري.

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ورصدت "بوابة أخبار اليوم "خطوات زيادة الاستثمارات خلال الـ3 سنوات المقبلة في برنامج الحكومة الجديدة وهي كالتالي:1-تستهدف الحكومة زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالى الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026.2- تصبح مصر مركزًا عالميًّا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.3- ستعمل الحكومة على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفى هذا الإطار تتبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024 - 2030) تهدف إلى تشجيع الاستثمار فى عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادى.4- زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% و65% من إجمالى الاستثمارات.5-رفع معدل النمو السنوى للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%، هذا فضلًا عن ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلى والأجنبى المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراته للخارج.6-استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة.7-زيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.