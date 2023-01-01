بذور عباد الشمس.. غذاء يعزز صحة الدماغ والعين



بذور عباد الشمس بذور عباد الشمس

تلعب نوعية الغذاء دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة الجسم، وتوجد مواد غذائية لها تأثيرات مميزة في تحسين وظائف الدماغ والعينين، يبرز الخبراء أهمية بذور عباد الشمس كغذاء يعزز الصحة العصبية والبصرية بفضل محتواها الغني من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بحسب ما جاء من aif.ru.



أكد الطبيب الروسي والأخصائي في علوم المناعة، أندريه بروديوس، على الفوائد الصحية العظيمة لبذور عباد الشمس، والتي يصفها بعض الأطباء بـ "غذاء العقل"،تحتوي هذه البذور على فيتامين ?1 الضروري للتواصل الخلايا العصبية، حيث يساهم في إنتاج الأسيتيل كولين الذي يسهل الاتصال بين الخلايا العصبية.



وقالت الطبيبة الروسية يلينا ماليشيف إن بذور عباد الشمس تُعتبر غذاءً ممتازًا للدماغ والخلايا العصبية، وتحتوي على فيتامين E الذي يتمتع بفوائد كبيرة لصحة العين.

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من جانبه، أشار طبيب العيون الروسي ميخائيل كونوفالوف إلى أن العين تعتمد على عنصرين مهمين للرؤية هما العدسة والقرنية، نقص فيتامين E يمكن أن يؤثر سلبًا على هذين العنصرين، ومع التقدم في العمر، تصبح عدسة العين أكثر عتامة بسبب نقص هذا الفيتامين. وأظهرت بعض الدراسات الطبية أن بذور عباد الشمس مفيدة لصحة العين بفضل احتوائها على فيتامين E.كما أشارت خبيرة التغذية الروسية مارينا ماكيشا إلى أن بذور عباد الشمس تعتبر مصدرًا مهمًا لفيتامين E، وتحتوي أيضًا على السيلينيوم الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة، مما يساعد في تأخير عملية الشيخوخة عن طريق حماية الخلايا من التلف وتعزيز إنتاج الكولاجين.بذور عباد الشمس ليست مجرد وجبة خفيفة، بل هي كنز غذائي يقدم فوائد صحية لا تقدر بثمن لصحة الدماغ والعينين، بإدراج هذه البذور في نظامك الغذائي، يمكنك تعزيز التواصل العصبي والحفاظ على رؤية صحية مع تقدم العمر.