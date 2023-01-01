بذور عباد الشمس.. غذاء يعزز صحة الدماغ والعين

تلعب نوعية الغذاء دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة الجسم، وتوجد مواد غذائية لها تأثيرات مميزة في تحسين وظائف الدماغ والعينين، يبرز الخبراء أهمية بذور عباد الشمس كغذاء يعزز الصحة العصبية والبصرية بفضل محتواها الغني من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بحسب ما جاء من aif.ru.
أكد الطبيب الروسي والأخصائي في علوم المناعة، أندريه بروديوس، على الفوائد الصحية العظيمة لبذور عباد الشمس، والتي يصفها بعض الأطباء بـ "غذاء العقل"،تحتوي هذه البذور على فيتامين ?1 الضروري للتواصل الخلايا العصبية، حيث يساهم في إنتاج الأسيتيل كولين الذي يسهل الاتصال بين الخلايا العصبية.
وقالت الطبيبة الروسية يلينا ماليشيف إن بذور عباد الشمس تُعتبر غذاءً ممتازًا للدماغ والخلايا العصبية، وتحتوي على فيتامين E الذي يتمتع بفوائد كبيرة لصحة العين.
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