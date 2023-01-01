بديل أحمد فتوح.. من هو محمود بنتايك صفقة الزمالك المنتظرة



محمود بنتايك محمود بنتايك

يسعي نادي الزمالك منذ فترة في حل أزمة ايقاف القيد ، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي اصدر القرار بسبب عدم سداد مستحقات مساعدي البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأبيض .

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ويخوض نادي الزمالك مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته يوم 27 سبتمبر القادم أمام الأهلي، لذلك يريد حل الأزمة وإتمام عدد من الصفقات لدعم صفوف الفريق الأول وتعويض المراكز التي تأثرت بسبب غياب نجومها مثل مركز الظهير الأيسر الذي كان يشغله أحمد فتوح نجم الفريق الذي يواجه اتهامات جنائية بسبب حادث سير.وكشفت مؤخرا تقارير صحفية فرنسية عن اهتمام نادى الزمالك بالمغربي محمود بنتايك لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف الفريق .فمن هو المغربي محمود بنتايك بديل نجم الأبيض أحمد فتوح ، بدأ مسيرته بأكاديمية محمد السادس المغربية، ليتألق وينتقل بعد ذلك إلى نادي الريسنج الرياضي المغربي في يوليو 2018 .خاض بنتايك موسمًا وحيدًا في صفوف الريسينج الرياضي ليرحل سريعًا بعد مستوياته المتميزة إلى صفوف نادي تاس الذي واصل معه تقديم المستويات التي اعتاد على تقديمها.وفي موسم 2022-2023 ، انتقل بنتايك إلى نادي الرجاء البيضاوي، ليحجز مقعده سريعًا في التشكيل الأساسي للفريق المغربي ويتألق كعادته، ولكن لم يبقي سوى موسم وحيدا ، كان كافيا في انتقاله إلى صفوف سانت إيتيان الفرنسي .وتؤكد تقارير فنيه، أن أداء المغربي محمود بنتايك تطور في الجانب الهجومي خلال الفترة الأخيرة، حيث زادت نسبة صناعة فرص اللاعب والتي وصلت إلى 13%، وبلغت نسبة تمريرات المغربي الدقيقة إلى 84%، بينما كانت نسبة عرضياته الصحيحة 44%.وصل معدل استرداد اللاعب للكرة إلى 1.5 لكل مباراة، بينما كان معدل تشتيت الكرات 0.4 للمباراة، وارتكب خطأ وحيد أدى إلى تسديدة خطيرة على مرماه، وفاز بالالتحامات بنسبة 50%، وخسر حيازة الكرة 5.7 للقاء الواحد.وأكدت التقارير الصحفية، أن نادي الزمالك، توصل إلى اتفاق مع سانت إيتيان الفرنسي، لضم لاعب إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، والحصول على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء ، بعد موافقة الجهاز الفني للزمالك على ضمه.