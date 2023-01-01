بديلة تشيرون ..سياره بوجاتي توربيون 2026 تظهر رسمياً



بوجاتي توربيون بوجاتي توربيون

أعلنت شركة بوجاتي عن طرازها الجديد بوجاتي توربيون موديل 2026 ، وتنتمي توربيون لفئة السيارات الكوبيه الرياضية الخارقة ، وظهرت بقوة 1800 حصان ، وتمتلك تصميم جديد وشرس .



بوجاتي توربيون موديل 2026 جاءت لتحل محل سيارة بوجاتي تشيرون، وهناك تشابه كبير مع السيارة الخارقة تشيرون القديمة التي تعمل بمحرك 16 سلندر ، سيارة توربيون تحتوي علي هيكل أحادي جديد، ونظام تعليق جديد، ومجموعة نقل حركة هايبرد 16 سلندر.



- محرك بوجاتي توربيون موديل 2026

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تحصل سيارة بوجاتي توربيون موديل 2026 علي قوتها من محرك 16 سلندر سعة 8300 سي سي ، وتنتج قوة 1000 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 900 نيوتن/متر.بديلة تشيرون .. بوجاتي توربيون 2026 تظهر رسمياًوزودت سيارة بوجاتي توربيون موديل 2026 بـ نظام هايبرد يحتوي علي محرك بنزين 16 سلندر ، بجانب 3 محركات كهربائية، وبالتالي تنتج قوة مشتركة عند عمل الأربعة محركات معاً تصل الي 1800 حصان.بديلة تشيرون .. بوجاتي توربيون 2026 تظهر رسمياًوتتسارع سيارة بوجاتي توربيون موديل 2026 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10 ثواني ، وتصل سرعتها القصوى الي 380 كم/ساعة في مدة 25 ثانية وعند تشغيل مفتاح السرعة الثاني تصل السرعة القصوى إلى 444 كم/ساعة.- مواصفات بوجاتي توربيون موديل 2026 :وزودت سيارة بوجاتي توربيون موديل 2026 بالعديد من التكنولوجيات من ضمنها، أبواب تفتح للأعلى يتم فتحها كهربائيا، وبها 3 أقراص كبيرة مثبتة على عجلة القيادة ، وبها كونسول وسطي، ومجموعة من الأزرار المصنوعة من الألومنيوم ، والأقراص الدوارة ، ورافعة كريستالية واحدة لتشغيل المحرك الـ 16 سلندر، وهناك شاشة رقمية مخفية في الجزء العلوي من الكونسول الوسطي، وبها نظام ابل كار بلاي .كما ان سيارة بوجاتي توربيون موديل 2026 تمتلك أيضا، مشتت هواء خلف مقصورة الركاب مخفي عن الأنظار، وبها فتحات أسفل المصابيح الأمامية تعمل على توجيه الهواء إلى المآخذ الجانبية الكبيرة، وبها شبك على شكل حدوة حصان، وبها جناح خلفي نشط يفتح للأعلى ليكون بمثابة مكابح هوائية، وبها نظام تعليق جديد متعدد الوصلات .بديلة تشيرون .. بوجاتي توربيون 2026 تظهر رسمياًبوجاتي اكدت ان سياراتها الخارقة الجديدة توربيون أخف من تشيرون ، ويمكن لسيارة توربيون ان تقوم بـ قطع مسافة تصل إلى 59 كم/ساعة بالاعتماد على المحركات الكهربائية فقط .