بدائل طبيعية لإزالة طلاء الأظافر



طلاء الأظافر طلاء الأظافر

تحرص كل امرأة على اختيار طلاء أظافر يتوافق مع ألوان ملابسها والمناسبة التي تنوى الذهاب إليها، ولذلك تزيل بين الحين والآخر طلاء أظافرها بطرق خاطئة تتسبب في جفاف وهشاشة الأظافر وتغير لونها، ولتجنب ذلك نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر، وفقاً لما ذكره موقع " health".

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ينصح بخلط أجزاء متساوية من عصير البرتقال والخل الأبيض في وعاء صغير، ثم غمس كرة قطنية في الخليط، ووضع القطن على الأظافر مع الضغط عليها لمدة 10-15 ثانية، حتى يلين الطلاء ثم فركه بكرة القطن بلطف مع تكرار المحاولة حتى إزالة الطلاء.وصفة صودا الخبز لإزالة طلاء الأظافريستخدم صودا الخبز في العديد من الأغراض المنزلية، ويمكن استخدامه كمزيل لطلاء الأظافر، ثم رشي القليل منه على قطعة قماش مبللة، ثم دلكي أظافرك برفق حتى يزال الطلاء.وصفة عصير الليمون لإزالة طلاء الأظافرينصح بنقع أطراف الأصابع في وعاء ملىء بالماء الدافئ والصابون لمدة 10 دقائق على الأقل، ثم تقطيع الليمون إلى نصفين ثم عصر الليمون على الأظافر واستخدام قطعة من القطن أو منشفة ورقية جافة لمسح الطلاء، ثم شطف الظفر مع تكرار الوصفة حسب الحاجة، وينصح بتجنب الوصفة إذا كانت البشرة ملتهبة أو الأظافر مكسورة.وصفة ماء الأكسجين والماء الساخن لإزالة طلاء الأظافرينصح بخلط جزء من الماء الساخن (وليس المغلي) مع جزئين من ماء الأكسجين في وعاء، ثم تقليب المحلول ونقع الأظافر في الوعاء لمدة دقيقة تقريبًا واستخدام مبرد أظافر لإزالة طلاء الأظافر ببطء ولطف.