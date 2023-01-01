بدائل بسيطة يمكنك الطبخ بها بدلًا من الطماطم



الطماطم الطماطم



شهدت أسعار الطماطم في الأسواق تقلبات مستمرة وزادت بشكل غير متوقع، مما يثير قلق المستهلكين والتجار على حد سواء، حيث يتراوح سعر كيلو الطماطم في الأسواق بين 25 إلى 30 جنيها.

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ورغم سعرها المرتفع إلا إن يلجأ البعض إلى شرائها باعتبارها من الخضروات الأساسية على المائدة في تجهيز 90% من الأكلات، ولكن كشفت بعض التقارير أن يوجد بدائل للطماطم لتجهيز بعض الأكلات بها.بدائل يمكنك الطبخ بها بدلا من الطماطمووفقا لموقع hopkinsmedicine، قدم مجموعة من المكونات التي يمكن الاعتماد عليها في الطبخ بدلا من الطماطم حتى ينخفض سعرها..1- التوابلإن استخدام الفلفل الحلو والكركم والزنجبيل أو الكزبرة المطحونة يعطي نكهة عطرية للأطباق، حيث أن بعضها له حلاوة خفيفة والبعض الآخر له نكهة منعشة وحامضية قليلاً مثل الطماطم وذلك يمكن الاستغناء عنها مثلا في صواني الدجاج في الفرن أو صينية البطاطس.2- التمر هنديرغم ان استخدام التمر هندي في الطبخ غير شائع، إلا انه في الهند من اساسيات المطبخ، ويعد التمر الهندي الطازج أحد أفضل بدائل الطماطم من حيث التوابل، يتمتع هذا المكون اللذيذ بطعم لاذع وحلو يشبه الطماطم، كما أنه يضفي مذاقًا قويًا، يمكن استخدام معجون التمر الهندي الطازج في الكاري الصناعي أو اليخنات أو لصنع الصلصة، وذلك يمكن استخدامه في الكبسة أو وصفات اللحوم، أو المكرونة بالطريقة الأسيوية.3- الفلفل الحلوالفلفل الأحمر هو بديل جيد للطماطم، في حين أن أي فاكهة أو خضروات لا تتمتع بنفس نكهة الطماطم، فإن الفلفل الأحمر هو خضروات تشبه الطماطم في حلاوتها ويمكن أن تكون جيدة جدًا كقاعدة للصلصة.إن تحميص الفلفل الحلو هو أفضل طريقة لاستخدامه كأساس للصلصة، فهو يصبح طريًا وله حلاوة مماثلة للطماطم، وإضافة القليل من الخل يمنحك أيضًا نكهة الحموضة.يُعَد مزج الفلفل الحلو المشوي بديلاً عن الطماطم في أطباق المعكرونة والكاري واليخنات، كما يمكنك إضافة القليل منه إلى الحساء، أو استخدامه كدهن في السندويشات.4- صلصة الطماطم الجاهزةيمكنك شراء برطمان من الصلصة الجاهزة واستخدام ملعقة منها في الأكلات التي لا يمكن توفير بديل للطماطم مثل المكرونة بالصوص الأحمر.