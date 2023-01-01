بدأنا المرحلة الخامسة من التصعيد.. الحوثي: إسرائيل أرادت الاستعراض بمشاهد النيران



زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن



قال زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن إسرائيل "تريد أن تصور لجمهورها الغاضب والخائف من مشاهد النيران، أنها حققت إنجازا كبيرا ووجه ضربة موجعة لليمن".

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واضاف زعيم جماعة انصار الله في كلمة بثتها الجماعة اليوم الأحد، أن “العدو الإسرائيلي شن عدوانا مباشرا على خزانات شركة النفط وخزانات مؤسسة الكهرباء في الحديدة”وتابع أن اختيار العدو لأهدافه يأتي في سياق الاستهداف للاقتصاد اليمني بهدف الإضرار بشعبنا العزيز ومعيشته .واستطرد أن الجيش الأمريكي يشن حربا اقتصادية وعسكرية على شعبنا العزيز ويحرك أيضا أدواته وعملائه لزيادة مستوى الحصار.وقال إن استهداف العدو الإسرائيلي للمازوت والديزل الذي يجلبه التجار لبيعه للمواطنين هو هدف استعراضي بهدف مشاهد النيران المشتعلة.وعن المسيرة التي كانت سببا في اشعال الأزمة، قال إن طائرة "يافا" هي مسيرة متطورة ذات قدرة واضحة على المستوى التكتيكي والتقني، وذات مدى بعيد وقوة تدميرية جيدة تفوق أي طائرة أخرى، والله سبحانه وتعالى من علينا بالتسديد، والعملية نجحت ووصلت الطائرة إلى مدينة يافا ما يسميها العدو "تل أبيب".وواصل قائلا "تركنا للأخوة في المقاومة الفلسطينية اختيار الاسم للطائرة التي استهدفت عمق العدو الإداري وأطلقوا عليها "يافا" ووصول الطائرة "يافا" إلى مركز إداري أساسي لكيان العدو كان مزعجا له ويعتبر معادلة جديدة ومرحلة جديدة.واعلن أن استهداف يافا بداية للمرحلة الخامسة من التصعيد ونعتبرها معادلة جديدة ستستمر وتتثبت بإذن الله وتأييده.