بدء طرح Realme 13 4G الجديد رسميًا في الخارج بمعالج تقليدي



Realme 13 4G Realme 13 4G

بعد ان كشفت شركة ريلمي في الشهر الماضي عن سلسلة Realme 13 Pro الجديدة كُليًا في الخارج، اليوم نحن على موعد مع الهاتف الأساسي في هذه السلسلة، هاتف Realme 13 4G الجديد كُليًا، والذي يتم تقديمه بنفس المواصفات الخاصة بـRealme 12 4G السابق، مع ترقية شهادة الحماية ضد الماء والغبار فقط لا غير.

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مواصفات Realme 13 4G :-وزن الهاتف 187 جرامأبعاد الهاتف 163×75.5×7.9 ممالخامات الخارجية تأتي من البلاستيك بالكاملالهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة مُعتمدة IP64دعم تركيب شريحتين إتصال 4G او شريحة واحدة مع كارت ميموريشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتزمعالج كوالكوم سناب دراجون 685 ثماني النواة، الأربعة أنوية الأقوى من نوع Cortex A73 بتردد 2.8 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 610نظام تشغيل Android 14 بواجهة Realme UI 5.0مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والرامات نوعها LPDDR4Xكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.45 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsكاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.88 بمستشعر سوني LYT-600 بها مثبت بصري، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزلالكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps مع دعم المثبت الإلكترونيالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالسماعات الخارجية تأتي من نوع Stereoالهاتف يدعم خاصية NFCمستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتفبطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات ويتم الشحن عن طريق USB Type Cألوان الهاتف الأزرق والأخضرتم تسعير هاتف Realme 13 4G الجديد في إندونيسيا للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 185 دولار، ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 200 دولار.