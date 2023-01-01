بدء طرح Realme 13 4G الجديد رسميًا في الخارج بمعالج تقليدي

Realme 13 4G
بعد ان كشفت شركة ريلمي في الشهر الماضي عن سلسلة Realme 13 Pro الجديدة كُليًا في الخارج، اليوم نحن على موعد مع الهاتف الأساسي في هذه السلسلة، هاتف Realme 13 4G الجديد كُليًا، والذي يتم تقديمه بنفس المواصفات الخاصة بـRealme 12 4G السابق، مع ترقية شهادة الحماية ضد الماء والغبار فقط لا غير.
مواصفات Realme 13 4G :-
وزن الهاتف 187 جرام
أبعاد الهاتف 163×75.5×7.9 مم
الخامات الخارجية تأتي من البلاستيك بالكامل
الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة مُعتمدة IP64
دعم تركيب شريحتين إتصال 4G او شريحة واحدة مع كارت ميموري
شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز
معالج كوالكوم سناب دراجون 685 ثماني النواة، الأربعة أنوية الأقوى من نوع Cortex A73 بتردد 2.8 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 610
نظام تشغيل Android 14 بواجهة Realme UI 5.0
مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والرامات نوعها LPDDR4X
كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.45 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.88 بمستشعر سوني LYT-600 بها مثبت بصري، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل
الكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني
الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
السماعات الخارجية تأتي من نوع Stereo
الهاتف يدعم خاصية NFC
مستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتف
بطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات ويتم الشحن عن طريق USB Type C
ألوان الهاتف الأزرق والأخضر
تم تسعير هاتف Realme 13 4G الجديد في إندونيسيا للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 185 دولار، ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 200 دولار.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!