بدء طرح Apple Pencil Pro للبيع لأول مرة منذ إطلاقه



Apple Pencil Pro Apple Pencil Pro

Apple Pencil Pro معروض للبيع حاليًا بسعر 119 دولارًا على Amazon، أو أقل بـ 10 دولارات من سعره الأصلي. على الرغم من أن هذا ليس خصمًا كبيرًا، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح ملحق iPad الجديد للبيع منذ طرحه في منتصف شهر مايو. إذا كنت تتطلع للحصول على النموذج في أقرب وقت ممكن، فهذه فرصة رائعة للحصول عليه بسعر أقل من المعتاد على الأقل. يأتي Apple Pencil Pro مزودًا بمستشعر يمكنه التعرف على الضغطات، والتي يمكنها إظهار لوحات الأدوات وتنشيط الاختصارات والقيام بإجراءات أخرى. ثم يقدم المحرك اللمسي تعليقات ملموسة لتكون بمثابة تأكيد لكل إيماءة وإجراء تقوم به. يمكنك أيضًا تغيير اتجاه أداة القلم والفرشاة ذات الشكل عن طريق تدوير أسطوانة القلم.



يمكن أن تكون مجموعة Apple Pencil مربكة بعض الشيء، حيث إن لديك الآن أربعة نماذج للاختيار من بينها والتي تعمل مع طرز iPad المختلفة. يعمل قلم Apple Pro مع أحدث أجهزة iPad، وتحديدًا iPad Air (M2) مقاس 11 و13 بوصة، وiPad Pro (M4) مقاس 11 و13 بوصة، لذا فهو الجهاز الذي يمكنك الحصول عليه إذا كنت تشتري واحدًا أيضًا أحدث الأجهزة اللوحية للشركة. تجدر الإشارة إلى أن القلم الجديد يحتفظ بشكل الجيل الثاني من القلم الرصاص ولمسة نهائية غير لامعة، على الرغم من أنه أخف قليلاً. ولا يزال يقترن ويشحن مغناطيسيًا مع أجهزة iPad المتوافقة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل Apple Pencil الجديد مع شبكة Find My الخاصة بالشركة. إذا لم يكن متصلاً بجهاز iPad، وأضعته في مكانه، فيمكنك ببساطة تسجيل الدخول إلى Find My من Apple وتعقبه.