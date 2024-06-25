بدء صرف مرتبات يوليو 2024 للعاملين بالدولة الخميس المقبل

ينتظر العاملون بالدولة، موعد الحصول على رواتبهم كل شهر لتلبية احتياجات أسرهم، واعتمد وزير المالية مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة، لشهر يوليو 2024، لنحو 6 ملايين موظف وعامل في الدولة.وقال شريف خيري- رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتبمر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8 ، 10 ، 11 يوليو، موضحًا أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.
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