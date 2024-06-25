بدء صرف مرتبات يوليو 2024 للعاملين بالدولة الخميس المقبل

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ينتظر العاملون بالدولة، موعد الحصول على رواتبهم كل شهر لتلبية احتياجات أسرهم، واعتمد وزير المالية مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة، لشهر يوليو 2024، لنحو 6 ملايين موظف وعامل في الدولة.

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وقال شريف خيري- رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتبمر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8 ، 10 ، 11 يوليو، موضحًا أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.