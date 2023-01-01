بدء رصد "العفاريت الحمراء" في الغلاف الجوي للأرض من الفضاء



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تمكن رائد فضاء في وكالة ناسا من تصوير أضواء حمراء متوهجة غريبة معلقة في الغلاف الجوي للأرض من نافذة على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).

قد يعجبك أيضا...

والتقطت الصورة المذهلة من قبل قائد مهمة Crew-8 التابعة لناسا، ماثيو دومينيك، في 3 يونيو، حيث يظهر وميض سريع لظاهرة الطقس المعروفة باسم "العفاريت الحمراء".ومن المعروف أن العفاريت الحمراء تتواجد عاليا فوق السحب الرعدية في جزء من الغلاف الجوي العلوي يسمى الميزوسفير (أبرد طبقة في الغلاف الجوي) والذي يتراوح ارتفاعه مابين 80 إلى 85 كم عن سطح البحر.وأظهرت الصورة رشقات نارية من الطاقة ذات اللون الأحمر الدموي المتوهجة عموديا قبالة ساحل جنوب إفريقيا.وتأمل ناسا أن تشجع الصورة مراقبي السماء على الأرض على إرسال "صورهم الخاصة للعفاريت وغيرها من الأحداث المضيئة العابرة (أو المسماة اختصارا TLE) إلى مشروع علوم المواطن التابع لناسا، Spritacular، والذي سيساعد العلماء بشكل كبير على فهم هذه الظواهر النادرة.ولاحظت وكالة الفضاء أن هذه وغيرها من الأحداث المضيئة العابرة يتم التقاطها في أغلب الأحيان بالكاميرا عادة أثناء التقاط صور متتابعة للأرض بمساعدة عدسة ذات طول بؤري واسع.جدير بالذكر أن العفاريت، أو الاضطرابات الستراتوسفيرية الناتجة عن كهربة العواصف الرعدية الشديدة، تنشأ عندما تنطلق التفريغات الكهربائية من البرق إلى الأعلى.وتخلق هذه التصريفات خيوطا طويلة من البلازما، أو الغاز المتأين، في الغلاف الأيوني، الجزء المتأين من الغلاف الجوي للأرض والذي يبدأ على ارتفاع نحو 80 كم (50 ميلا) فوق سطح الأرض، وفقا لوكالة ناسا.