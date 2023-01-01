بدء تقديم سلسلة HONOR 200 رسميًا بالسوق المصري



HONOR 200 HONOR 200

قامت شركة هونر في السوق المصري رسميًا بكشف الستار عن سلسلة HONOR 200 الجديدة كليًا، خلال مؤتمر صحفي تم عقده في القاهرة مساء يوم الأحد للإعلان عن تفاصيل السلسلة الجديدة محليًا، والتي تم الكشف عنها عالميًا في نهاية شهر مايو 2024. تتضمن السلسلة هاتفين في الفئة المتوسطة العليا.

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مواصفات HONOR 200 :-وزن 187 جرام وأبعاد 161.5×74.6×7.7 ممالخامات الخارجية تأتي من الزجاج مع إطار بلاستيكدعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموريشاشة OLED بقياس 6.7 بوصة دقتها 1200×2664 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 436 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 4000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتزمعالج كوالكوم سناب دراجون 7 جين 3 ثماني النواة، النواة الأقوى نوعها Cortex A715 بتردد 2.63 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 720واجهة هونر MagicOS 8 مبنية على Android 14مساحة تخزين 256 جيجا او 512 جيجا مع 12 جيجا رامكاميرا سيلفي 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.1 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع ميزة الثبات الإلكترونيكاميرا خلفية ثُلاثية، العدسة الرئيسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.95 بمستشعر سوني IMX906 بها مثبت بصري، عدسة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 بمستشعر سوني IMX856 بها مثبت بصري وهي Telephoto للتقريب، الأخيرة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wideالكاميرات الخلفية معها فلاش LED كما تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps وتدعم المثبت الإلكتروني في جميع العدساتسماعات الهاتف الخارجية من نوع Stereoالهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالهاتف يدعم خاصية NFCبصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشةالهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجهمستشعر التقارب يعمل من خلال الموجات الصوتيةبطارية سعة 5200 مللي امبير تدعم الشحن بقدرة 100 وات وتدعم الشحن العكسي بقدرة 5 وات ويتم الشحن من خلال USB Type Cألوان الهاتف البنفسجي، الأبيض، الأخضر والأسودسعر HONOR 200تم تسعير هاتف HONOR 200 الجديد كُليًا في السوق المصري للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 21600 جنيه مصري، ونسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 23600 جنيه مصري، ويمكنك إختيار هدية مجانية مع الهاتف بين HONOR CHOISE Watch وHONOR Earbuds X6.مواصفات HONOR 200 Pro :-أبعاد الهاتف 163.3×75.2×8.2 مموزن الهاتف 199 جرامخامات خارجية زُجاجية مع إطار من البلاستيكالهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة مُعتمدة IP65شاشة من نوع OLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1224×2700 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 437 بيكسل لكل بوصة وسطوع 4000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتزمعالج كوالكوم سناب دراجون 8S جين 3 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 735نظام تشغيل Android 14 بواجهة MagicOS 8مساحة تخزين 512 جيجا مع 12 جيجا رامكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.1 مع عدسة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 للعزل، والكاميرات تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكترونيكاميرا خلفية ثُلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 بمستشعر OV50H H9000 بها مثبت بصري، الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 بها مثبت بصري وهي Telephoto للتقريب حتى 2.5X بدون فُقدان تفاصيل، الأخيرة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wideالكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدساتالهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالسماعات الخارجية تأتي من نوع Stereoالهاتف يدعم خاصية NFC ومستشعر IR Blasterمستشعر التقارب موجود ويعمل عن طريق الموجات فوق الصوتيةبصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشةدعم الفتح من خلال التعرف على الوجهبطارية بسعة 5200 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات وتدعم الشحن العكسي بقدرة 5 وات عن طريق USB Type C وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 66 وات وتدعم الشحن اللاسلكي العكسيألوان الهاتف الأبيض، الأسود والأخضرسعر HONOR 200 Proجاء سعر HONOR 200 Pro الجديد في السوق المصري للنسخة الوحيدة المتاحة منه بمساحة تخزين 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 33 ألف جنيه مصري، مع هدايا مجانية HONOR Wireless Charger بالإضافة الى إمكانية الإختيار من بين HONOR Earbuds X6 او HONOR CHOICE Watch.