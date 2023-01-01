بدء تقديم سلسلة HONOR 200 رسميًا بالسوق المصري

HONOR 200
قامت شركة هونر في السوق المصري رسميًا بكشف الستار عن سلسلة HONOR 200 الجديدة كليًا، خلال مؤتمر صحفي تم عقده في القاهرة مساء يوم الأحد للإعلان عن تفاصيل السلسلة الجديدة محليًا، والتي تم الكشف عنها عالميًا في نهاية شهر مايو 2024. تتضمن السلسلة هاتفين في الفئة المتوسطة العليا.
مواصفات HONOR 200 :-
وزن 187 جرام وأبعاد 161.5×74.6×7.7 مم
الخامات الخارجية تأتي من الزجاج مع إطار بلاستيك
دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري
شاشة OLED بقياس 6.7 بوصة دقتها 1200×2664 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 436 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 4000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز
معالج كوالكوم سناب دراجون 7 جين 3 ثماني النواة، النواة الأقوى نوعها Cortex A715 بتردد 2.63 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 720
واجهة هونر MagicOS 8 مبنية على Android 14
مساحة تخزين 256 جيجا او 512 جيجا مع 12 جيجا رام
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كاميرا سيلفي 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.1 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع ميزة الثبات الإلكتروني
كاميرا خلفية ثُلاثية، العدسة الرئيسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.95 بمستشعر سوني IMX906 بها مثبت بصري، عدسة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 بمستشعر سوني IMX856 بها مثبت بصري وهي Telephoto للتقريب، الأخيرة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide
الكاميرات الخلفية معها فلاش LED كما تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps وتدعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات
سماعات الهاتف الخارجية من نوع Stereo
الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
الهاتف يدعم خاصية NFC
بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة
الهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجه
مستشعر التقارب يعمل من خلال الموجات الصوتية
بطارية سعة 5200 مللي امبير تدعم الشحن بقدرة 100 وات وتدعم الشحن العكسي بقدرة 5 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C
ألوان الهاتف البنفسجي، الأبيض، الأخضر والأسود
سعر HONOR 200
تم تسعير هاتف HONOR 200 الجديد كُليًا في السوق المصري للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 21600 جنيه مصري، ونسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 23600 جنيه مصري، ويمكنك إختيار هدية مجانية مع الهاتف بين HONOR CHOISE Watch وHONOR Earbuds X6.
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مواصفات HONOR 200 Pro :-
أبعاد الهاتف 163.3×75.2×8.2 مم
وزن الهاتف 199 جرام
خامات خارجية زُجاجية مع إطار من البلاستيك
الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة مُعتمدة IP65
شاشة من نوع OLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1224×2700 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 437 بيكسل لكل بوصة وسطوع 4000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز
معالج كوالكوم سناب دراجون 8S جين 3 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 735
نظام تشغيل Android 14 بواجهة MagicOS 8
مساحة تخزين 512 جيجا مع 12 جيجا رام
كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.1 مع عدسة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 للعزل، والكاميرات تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني
كاميرا خلفية ثُلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 بمستشعر OV50H H9000 بها مثبت بصري، الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 بها مثبت بصري وهي Telephoto للتقريب حتى 2.5X بدون فُقدان تفاصيل، الأخيرة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide
الكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات
الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
السماعات الخارجية تأتي من نوع Stereo
الهاتف يدعم خاصية NFC ومستشعر IR Blaster
مستشعر التقارب موجود ويعمل عن طريق الموجات فوق الصوتية
بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة
دعم الفتح من خلال التعرف على الوجه
بطارية بسعة 5200 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات وتدعم الشحن العكسي بقدرة 5 وات عن طريق USB Type C وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 66 وات وتدعم الشحن اللاسلكي العكسي
ألوان الهاتف الأبيض، الأسود والأخضر
سعر HONOR 200 Pro
جاء سعر HONOR 200 Pro الجديد في السوق المصري للنسخة الوحيدة المتاحة منه بمساحة تخزين 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 33 ألف جنيه مصري، مع هدايا مجانية HONOR Wireless Charger بالإضافة الى إمكانية الإختيار من بين HONOR Earbuds X6 او HONOR CHOICE Watch.
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