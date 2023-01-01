بدء تطوير نموذج ذكاء اصطناعي لتحسين نظم السيطرة بالاتصالات والحواسيب

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كشفت شركة ريسيكيوريتي، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والاستخبارات، عن أحدث ابتكاراتها التكنولوجية من نموذج Context AI للذكاء الاصطناعي.

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ووفقا لموقع "thedefensepost"، يمثل Context AI ثورة في الطريقة التي يتم بها التعامل مع نظم القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب (C4)، ضمن عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) العسكري.وينجح النظام في استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم لتسريع عمليات اتخاذ القرار، وتحسين استخدام الموارد، وتمكين العمليات الأمنية السيبرانية المتوازية، وتعزيز القدرة على التوسع.ويتميز Context AI بمجموعة واسعة من التطبيقات التي تحسن بشكل كبير أعمال الاستخبارات العسكرية والأمن القومي، مثل دعم أنظمة C4ISR الحرجة، وتعزيز تحليل الاستخبارات، والتنبؤ بالاضطرابات الاجتماعية والأحداث الجيوسياسية.يذكر ان شركة ريسيكيوريتي، اتخذت إجراءات لمعالجة مشكلة "هلوسة الذكاء الاصطناعي" وضمان موثوقية النتائج والمعلومات الاستخبارية التي ينتجها النظام.