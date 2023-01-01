بدء تطوير روبوت جوي يمكنه التحكم في موقعه واتجاهه بشكل مستقل



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تُستخدم المركبات الجوية غير المأهولة (UAVs)، المعروفة باسم الطائرات بدون طيار، الآن لالتقاط الصور وتنفيذ مجموعة واسعة من المهام في البيئات الخارجية، وفي حين توجد الآن العديد من تصميمات المركبات الجوية غير المأهولة ذات المزايا والخصائص المختلفة، فإن معظم الروبوتات الجوية التقليدية تعمل بشكل غير كافٍ، فغالبًا ما تكون أقل موثوقية وغير قادرة على التحكم بدقة في موضعها واتجاهها.

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ووفقا لما ذكره موقع "techxplore"، طور الباحثون في تحالف الباسك للأبحاث والتكنولوجيا (BRTA) في إسبانيا مؤخرًا روبوتًا جويًا جديدًا مفرط التشغيل يمكنه التحكم بشكل مستقل في موضع واتجاه جسمه الرئيسي.يحتوي هذا الروبوت، الذي تم تقديمه في ورقة بحثية نُشرت في Robotics and Autonomous Systems، على أربع طائرات رباعية الدفع تحمل جسمه المركزي بشكل تعاوني.قال إيمانول إيريارتي، الباحث المشارك في الورقة البحثية، "لقد سعينا إلى تطوير نظام يمكنه التفاعل بنشاط مع بيئته، وأداء مهام مثل نقل الحمولة، والبناء التعاوني، والتفتيش القائم على الاتصال، أو صيانة البنية التحتية".وأضاف، "لقد استوحينا ورقتنا البحثية الأخيرة من الحاجة إلى دفع حدود الطائرات بدون طيار إلى ما هو أبعد من مهام المراقبة السلبية، للمساعدة في أتمتة المهام التي تعد خطيرة أو مكلفة حاليًا، مثل العمل على ارتفاعات أو في مواقع نائية".كان الهدف الأساسي من العمل الأخير هو تصميم روبوت جوي مع العديد من المحركات التي تساهم في توليد قوة الدفع الخاصة به، والتي يمكنها التحكم بشكل مستقل في موضع جسمه المركزي واتجاهه.وأوضح إيريارتي: "تحمل الطائرات الرباعية الدفع الجسم الرئيسي بشكل تعاوني، مما يسمح بالتحكم المستقل في درجات الحرية الست للجسم الرئيسي، مما يمكن الروبوت من إجراء مناورات معقدة والتفاعل مع بيئته بطريقة أكثر براعة"، مضيفا "إن المزايا الرئيسية لنظامنا هي قدرته العالية على التحكم، وقدرته على الإقلاع والهبوط على الأسطح المائلة، وقدراته على توجيه الدفع."بالإضافة إلى الروبوت الجوي الخاص بهم، طور الباحثون أيضًا خوارزمية تحكم مخصصة تحول المواضع والتوجهات المطلوبة للجسم الرئيسي إلى أوامر سرعة زاوية لمراوح الروبوت الستة عشر، كما ترفض هذه الخوارزمية بكفاءة الاضطرابات الخارجية، وبالتالي تعزز سيطرة الروبوت بشكل أكبر.ويمكن تحسين روبوت الباحثين بشكل أكبر واختباره في مجموعة أوسع من البيئات الواقعية، وفي النهاية، يمكن استخدامه لمعالجة العديد من المهام المعقدة التي تتطلب التحكم والتتبع بدقة عالية.