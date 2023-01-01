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بدء تطوير خاتم ذكي للمدفوعات بدون شحن وبتكلفة أقل

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أصبحت الخواتم الذكية في عام 2024، إكسسوارًا تكنولوجيًا لا غنى عنه، مع طرح خيارات بارزة من شركات عملاقة مثل سامسونج وأورا، وربما قريبًا من آبل، ولكن خيار آخر لخاتم ذكي، ظهر من شركة بريطانية صغيرة تسمى MuchBetter، والذي اختبره أحد الصحفيين بصحيفة ديلي ميل البريطانية، على متن مترو أنفاق لندن مؤخرًا.

وعلى عكس الخواتم الذكية المكلفة، والتي تعمل بالبطارية، فإن خاتم MuchBetter مجاني (مع إعادة تعبئة حساب بـ 100 جنيه إسترليني)، ولا يحتوي على بطارية، ويقتصر عمله على المدفوعات اللاتماسية فقط.

و للحصول على الخاتم، كان على المستخدم تنزيل تطبيق MuchBetter، وإدخال التفاصيل الشخصية المطلوبة.
ووفقا لديلي ميل، يبدو الخاتم نفسه مثل إكسسوار أنيق وغير ملفت للنظر، على عكس الخواتم الذكية الأكثر كلفة والأكثر جذبًا للصوص، وعند اختبار استخدامه في مترو أنفاق لندن، وجد أن وظيفة الدفع اللاتماسي عملت بسلاسة.


ومع انخفاض تكلفة خاتم MuchBetter بالخواتم الذكية الأكثر تقدمًا والأكثر تكلفة من الشركات التقنية الأكبر، فقد يكون هذا الخيار البديل مناسبًا لمن يريد تجربة الدفع اللاتماسي، دون الحاجة إلى الاستثمار في خواتم ذكية باهظة الثمن.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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