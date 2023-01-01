بدء تطوير خاتم ذكي للمدفوعات بدون شحن وبتكلفة أقل

أصبحت الخواتم الذكية في عام 2024، إكسسوارًا تكنولوجيًا لا غنى عنه، مع طرح خيارات بارزة من شركات عملاقة مثل سامسونج وأورا، وربما قريبًا من آبل، ولكن خيار آخر لخاتم ذكي، ظهر من شركة بريطانية صغيرة تسمى MuchBetter، والذي اختبره أحد الصحفيين بصحيفة ديلي ميل البريطانية، على متن مترو أنفاق لندن مؤخرًا.وعلى عكس الخواتم الذكية المكلفة، والتي تعمل بالبطارية، فإن خاتم MuchBetter مجاني (مع إعادة تعبئة حساب بـ 100 جنيه إسترليني)، ولا يحتوي على بطارية، ويقتصر عمله على المدفوعات اللاتماسية فقط.
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