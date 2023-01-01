بدء تسجيل اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة الخميس المقبل



اختبارات القدرات اختبارات القدرات



قام المجلس الأعلى للجامعات تحت قيادة أمين عام المجلس الدكتور مصطفى رفعت بتطوير كافة الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك في إطار فتح باب التقديم لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام 2023/2024، للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.، وفي إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2024.

قد يعجبك أيضا...

انطلقت اليوم اختبارات القدرات للجامعات المصرية في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها. حيث قامت أمانة المجلس الأعلى للجامعات بالعمل على تطوير برنامج التقديم، و أصبح بإمكان طلاب الثانوية العامة الآن التسجيل ودفع الرسوم الخاصة بالاختبارات بشكل إلكتروني كامل عبر موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg.وشهد البرنامج تسهيلات غير مسبوقة للطلاب، حيث تتيح هذه الخدمة الجديدة للطلاب توفير الوقت والجهد، حيث يمكنهم إتمام جميع الإجراءات اللازمة من المنزل دون الحاجة إلى زيارة أي مكان. كما يضمن النظام الإلكتروني سرية وسلامة البيانات.ووفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب أصدر المجلس الأعلى للجامعات تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات دليل الطالب لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات والتي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024 ، وذلك حرصًا من المجلس الأعلى للجامعات على تقديم كافة المعلومات للطلاب حيث يمكن للطالب الضغط على الرابط التالي لتحميل دليل الطالب لاختبارات القدرات 2024 ، والذى يوضح كافة التفاصيل والشروط الخاصة باختبارات القدرات:https://scu.eg/student-guide-for-aptitude-tests-2024وقد شهدت الساعات الأولى من انطلاق التسجيل إقبالًا كبيرًا من الطلاب، حيث سجل عشرات الطلاب خلال الدقائق الأولى من فتح باب التسجيل. وهذا الإقبال يؤكد نجاح النظام الإلكتروني الجديد وسهولة استخدامه.وتعتبر اختبارات القدرات أداة أساسية مهمة لتحديد ميول وقدرات الطلاب، مما يساعدهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب. كما تساهم هذه الاختبارات في رفع مستوى التعليم العالي وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة.حيث أشاد الدكتور/ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجهود المشتركة المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا على أهمية التحول الرقمي في تطوير الخدمات التعليمية. كما وجه الشكر لفريق العمل الذي ساهم في تطوير النظام الإلكتروني الجديد تحت مظلة أمانة المجلس الأعلى للجامعات بقيادة الدكتور/مصطفى رفعت أمين المجلس.ويمثل انطلاق اختبارات القدرات بشكل إلكتروني نقلة نوعية في مجال التعليم العالي في مصر، ويؤكد التزام الدولة بتوفير أفضل الخدمات لطلابها. حيث تعد اختبارات القدرات من الآليات الأساسية التي تستخدم في اكتشاف المواهب الأكاديمية والمهارية للطلاب في مرحلة التعليم الجامعي، حيث تستهدف هذه الاختبارات قياس مدى استعداد الطالب للالتحاق بالتخصصات المناسبة لقدراته واستعداداته، كما أنها تساعد في اكتشاف قدرات الطلاب العلمية، والعلمية، والرياضية، والقدرات الإبداعية بصفة عامة؛ مما يساعد على توجيههم نحو الاختصاصات الأكاديمية والمهنية التي تتناسب وطبيعة مواهبهم وقدراتهم، كما يمكن استخدام نتائج هذه الاختبارات في تحديد البرامج التعليمية، والأنشطة الأكاديمية التي يحتاجها الطلاب لتطوير قدراتهم الأكاديمية، ومهاراتهم العملية،وفي هذا الإطار، يحرص المجلس الأعلى للجامعات على تحقيق الأهداف المرجوة من اختبارات القدرات، والحرص – كذلك- على جعل هذه الاختبارات عادلة وموضوعية، وتعتمد على أسس علمية، بحيث يتم تقييم قدرات الطلاب ومواهبهم وملكاتهم الإبداعية بشكل مستمر وفعال، من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى.